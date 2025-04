ODBRANJENA PRVA KRUNA: Rukometašice Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije savladale Jagodinu sa 40:29

PRVI od dva trofeja je odbranjen. Rukometašice Crvene zvezde su osvojile Kup Srbije pošto su u finalu preslišale Jagodinu sa 40:29 (20:16). Devojkama u crveno-belim dresovima preostaje i da u plej-ofu opravdaju ulogu favorita i domognu se druge zaredom titule prvaka države.

Foto: Profimedia

Beograđanke su u svim elementima igre nadigrale Jagodinke.Bile su brže, agresivnije, odlučnije, raznovrsnije u napadu, sigurnije u odbrani. Od početka do kraja meča kontrolisale su utakmicu i rivalkama nijednog trenutka nisu dozvolile da im ozbiljnije priprete.

Od prvog napada pulenke Andrije Vukojevića krenule su furiozno. Jagodinke se nisu pošteno ni zagrejale, a crveno-bele su posle dva i po minutu vodile sa 3:0. Već u šestom je bilo 6:1 i došlo je do blagog opuštanja, što su igračice u plavim dresovima predvođene raspoloženom Anetom Adžić umele da iskoriste i primaknu se na 3:6. Kako se u prvom poluvremenu igralo spuštenog garda, bez odbrana, zvezdašice su brzo vratile plus 5 (6:11). Ipak, u prvom delu rukometašice Jagodine su bile uporne, u napadu je bila neumoljiva Adžićeva i u 18.minutu su se primakle na 10:12. Do kraja se nastavilo u istom ritmu, Zvezda se odlepi na plus pet, a Jagodinke smanje na minus dva.

Još silovitija je Zvezda bila u nastavku. Na gol je stala iskusna Ana Kačarević, koja je začarala mrežu i za pet,šest minuta omogućila saigračicama da serijom 6:0 steknu nedostižnih 27:18 u 39.minutu utakmice. Do kraja finala navijači Zvezde uživali su u efektnim golovima svojih ljubimica, naročito Aleksandre Stamenić, Sare Garović i Teodore Veličković. U finišu meča Vukojević je omogućio i mlađim igračicama da daju svoj doprinos u finalu.

JAGODINA - CRVENA ZVEZDA 29:40 (16:20)

DVORANA: SC „Ušće“ u Kraljevu. Gledalaca: 1.000. Sudije: Mošorinski (Novi Sad) i Pandžić (Zrenjanin). Isključenja: Jagodina 10, Crvena zvezda 6 minuta. Sedmerci: Jagodina 6 (5), Crvena zvezda 4 (4).

JAGODINA: Simić (3 odbrane), Adžić 9 (4), Stefanovski 2, Mitrović 3, Sukur, Kojić, Obradović, Malenović 2, Fajfrić 4, Milosavljević, Paunić 6 (1), Miladinović, Anđušić 3, Petrović, Stamenković, Bulatović (3 odbrane).

CRVENA ZVEZDA: Petković (3 odbrane), Stamenić 12 (3), Majkić 3, Radojičić 1, Pavlović, Milosavljević, Glušica 3, Bajić, Dragičević, Bogunović, Simić 2, Veličković 6, Agbaba 4, Garović 8, Miletić 1 (1), Kačarević (10 odbrana, 1 sedmerac).

