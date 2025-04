VELIKI USPEH ZA SRBIJU: Rukometašice se plasirale na Svetsko prvenstvo!

ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo, pošto je danas u revanšu baraža u Boru savladala Sloveniju rezultatom 33:31 (16:16).

FOTO: Tanjug/AP

U prvom meču u Sloveniji bilo je 29:29, pa je izabranicama Benta Dala i trijumf od jednog gola razlike bio dovoljan za odlazak na planetarnu smotru.

Srbija je sjajno otvorila meč, povela 5:0. Ipak, rivalke se nisu predavale i do poluvremena su izjednačile, a potom na početku drugog došle do "plus četiri" (18:22).

No, naše rukometašice su se trgle i novom serijom 5:0 uspele da preokrenu rezultat. U finišu, uz podršku sa tribina, su uspele da stignu do velike pobede.

Srbiju su do trijumfa predvodile Katarina Krpež i Andrea Lekić sa po sedam golova, dok je Dragana Cvijić postigla šest.

Kod Slovenije najbolja je bila Tjaša Stanko koja je postigla 10, Ana Abina sedam, a Ema Abina pet golova.

Svetsko prvenstvo igraće se od 26. novembra do 14. decembra u Holandiji i Nemačkoj.

