"OVO JE VELIKI ŠOK, NISAM OČEKIVAO, ISKRENO": Loson šokiran odlukom iz Red Bula

Novozelandski vozač Lijam Loson rekao je da je bio šokiran odlukom Red Bula da ga pošalje u drugi tim, Rejsing Buls i da na njegovo mesto dovede Japanca Jukija Cunodu, prenosi "Skaj sports".

Foto: Profimedia

Ekipa Red Bul je pre nedelju dana poslala Losona u svoj drugi tim i na njegovo mesto dovela Cunodu. Japanski vozač će u Red Bulu da bude novi timski kolega aktuelnom šampionu Holanđaninu Maksu Ferstapenu.

Loson će u ekipi Rejsing Buls da vozi sa Isakom Hadžarom iz Francuske. Loson je uoči početka sezone u ekipi Red Bula zamenio Meksikanca Serhija Pereza.

- To je definitivno šok, iskreno. To nisam očekivao. Mislim da razgovori koje smo vodili nisu išli u tom pravcu, pa je to nešto što definitivno nisam očekivao - rekao je Loson.

FOTO: Tanjug/AP

Loson nije završio trku za Velika nagrada Australije, dok je na trci za Velika nagrada Kine osvojio 12. poziciju.

- Voleo bih da sam imao više vremena. Mislio sam uz više vremena, posebno na stazama na kojima nisam bio... bio je to težak početak. Imali smo teška testiranja, težak prvi vikend u Melburnu, a onda Kina i sprint. Mislim da bi na mestima na kojima sam već bio, uz bolid koji je prilično nezgodan, da bi mi to pomoglo i voleo bih da sam dobio tu priliku. Ali, očigledno, to nije moja odluka i ovde sam da izvučem najbolje iz ovoga - rekao je Loson.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 6. aprila za Velika nagrada Japana.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara