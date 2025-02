MI SMO ZEMLJA POBEDNIKA: Legendarni odbojkaš Nemanja Petrić veruje da će pomoći Partizanovim talentima

NEMANjA Petrić nije mogao da odbije poziv Partizana. Nekadašnji kapiten naše odbojkaške reprezentacije je spreman da pomogne crno-belima u Superligi, ali i da svojim primerom usmeri mlade odbojkaše kako da se ponašaju u surovom svetu profesionalizma. Trofejni primač se raduje novom izazovu u bogatoj karijeri i veruje da će talentovani momci imati šta da nauče od njega.

Foto: N.Paraušić

Legendarni odbojkaš će posle 18 godina zaigrati u prvenstvu Srbije. Samo pitanje je da li bi se sada vratio da početkom sezone nije povredio leđa, zbog čega je napustio turski Spor Toto...

- Drago mi je što sam dobio priliku da se vratim, jer sam se zbog povrede navikao na život u Srbiji. Želeo sam da postepeno ulazim u ritam i tako ostanem u onome što najviše volim da radim, a to je da igram odbojku. A poklopilo se i što je Partizanu bio potreban iskusan igrač, koji će mladim momcima pokazati sve što je neophodno za njihov razvoj. U ovom trenutku, i pored ponuda iz inostranstva, bila je to najbolja i najlepša opcija za mene - priča za "Novosti" Petrić.

Nemanja, koji će u julu proslaviti 38. rođendan, ne može da kaže da li će do kraja karijere da nosi crno-beli dres.

- Želja mi je samo da igram još. Nekad sam razmišljao da poslednju sezonu odigram u Srbiji. Sada, da li će to biti sledeća ili neka druga, videćemo. Cilj je da se potpuno oporavim, jer želim da igram još godinu, dve, tri. Moram da budem i malo pametniji, da sada više osluškujem šta mi govori telo.

Iskusni primač je spreman i da se posveti mladim igračima:

- Svi u nekom periodu karijere dođemo u situaciju da budemo tu za decu, kao što su nekad veliki igrači bili za nas. Mislim da smo im potrebni da zavole odbojku, da nauče nešto od nas.

Na opasku da se veoma retko dešava da se igrači njegovog ranga vraćaju u zemlju ističe:

- To je uradio Bojan Janić. Nisam ni ja iskreno razmišljao, otišao sam na početku sezone u Tursku, ali se desila povreda. Ali, drago mi je što sam ovde, jer imamo obavezu da afirmišemo mlade, da budemo uz njih. Zato mi je drago da mogu da doprinesem.

Poslednjih godina muška odbojka nije mnogo popularna kod mladih...

- Generalno svi sportovi imaju taj problem. Došle su nove generacije, neguju drugi stil života, nije lako ni roditeljima, trenerima da usmeravaju decu na sport. To je jasno svima, ali mislim da Srbija, koliko god je mala, uvek iznedri neke nove šampione. Na nama je da iskoristimo sve velikane, čak i najveće u istoriji, koje imamo da našemo načine da se deca bave sportom. Nisu sportisti samo oni koji su uspešni, sportisti su svi oni koji su se jednom periodu svog života bavili sportom. A to može da donese puno u razvoju dece, društva.

Nemanja je postepeno gradio svoju karijeru. Pokazao je da i u 25, 26. godini može da se postane vrhunski as...

- Svaki sportista ima svoj put. Moja karijera je išla onako kako sam moje korake zamišljao i želeo da budu takvi. Oduvek sam želeo da igram, da idem korak po korak, nisam pokušavao da letim, da bude brzo. Jasno je da sam imao velike snove i ciljeve. Ali sam želeo da to bude postepeno i s moje tačke gledišta to je ispravan put. Smatram da svako treba da gleda svoj razvoj kao sportiste i čoveka i da pravi korak po korak. To bi bio i moj savet mladima, da se uvek trude, da nađu priliku da igraju, jer će samo tako ostvariti svoje snove - ističe Petrić.

Svestan je Nemanja i da su se neki zatrčali i nestali sa velike scene...

- Ima, nažalost, takvih primera. U tim trenucima je mladim sportistima jako potrebna pomoć okruženja i pravi saveti. Nadam se da će ova poruka dopreti do onih koji treba - kaže Petrić.

Naše mlade selekcije poslednjih godina postižu loše rezultate, malo igrača je skrenulo pažnju na sebe.

- Sigurno je da nas to opterećuje. Talenata ima, ali od generacije Atanasijevića, Kovačevića, Jovovića i Lisinca nema zapaženog rezultata. Oni su poslednja generacija koja je bila uspešna u mlađim kategorijama i posle uz nas starije postali nosioci reperezentacije. Samo ne treba pričati da nema mladih. Smatram da ima dece s kojom treba raditi i pokazati im pravu ljubav, ali odnos prema sportu. Ja nisam iz priče da dece nema u sportu i da ih druge stvari odvlače. Ima ih, samo treba pronaći način, dopreti do njih i dobro raditi sa njima. Ako se usredsredimo na decu, možemo se nadati nekoj budućnosti. Sigurno je i da u reprezentaciji imamo momaka koji mogu da iznesu sav taj teret.

A i mi smo kao nacija opterećeni medaljama, ne krasi nas previše strpljenje...

- Sigurno je da smo svi mi sportisti razmazili naciju uspesima, medaljama. Za nas je uspeh samo neko odličje, neki put čak samo trofej. To je nama sportistima u prirodi, želimo da pobeđujemo, ali smo navikli na to ceo auditorijum, pa su sada očekivanja konstantna. Prirodno je da sportisti imaju tu želju za osvajanjem, dokazivanjem, pogotovo kada se priča o reprezentaciji. U odbojci su - što muškoj, što ženskoj poslednjih godina, decenija u vrhu Evrope i sveta. S jedne strane to opterećuje, s druge pokazuje da je došlo vreme za nove procese. Ja verujem u proces, jer su svi trofeji poslednjih godina plod jednog sistema u radu. Moramo dati prostora za novi ciklus, za nove šampione, koji će nam, nadam se, doneti i medalju.

Mušku selekciju je preuzeo Rumun George Krecu...

- Izuzetan stručnjak, dokazao se u najjačim ligama, reprezentacijama. Nisam imao priliku da radim sa njim, možda sam par puta igrao protiv njegovih ekipa. Verujem da su ljudi iz Saveza napravili priču za ceo ciklus. Na njemu i igračima je da naprave dobar ambijent za rad i napredak. Neće im biti lako, jer se dobar deo reprezentacije povukao. Mislim da momci imaju široka pleća da ponesu taj teret uz par iskusnih koji ostaju. Nisam zabrinut, samo im treba pružiti malo prostora, jer ne možemo očekivati odmah rezultat. Pa, ni mi poslednjih godina nismo što se trofeja tiče bili uspešni. Moramo da budemo realni. Jako je lepo što će OSS organizovati turnire Lige nacija u Beogradu. Žao mi je samo što moja generacija od 2019. nije igrala u Srbiji. Ta dva vikenda će omogućiti omladini da gleda vrhunsku odbojku, a reprezentaciji da uz pomoć navijača ostvari važne pobede. Moramo biti uz njih kao podrška - naglašava Petrić.

Pružiti priliku za napredak

SJAJNI primač je nekoliko puta trenirao sa novim saigračima.

- Vidi se da deca znaju odbojku, da imaju lep dodir sa loptom. Na njima je da to jako žele, da zavole, da rade i da im se onda pomogne u sazrevanju. Partizan igra sa mladima uz par iskusnih kao što su Mrdak, Čubrilo, Iranac Sadegi... Ima zanimljivih momaka, samo im treba pružiti priliku da napreduju, da nauče kako da izađu iz pobede ili poraza, kako da se nose sa tim. Ponavljam, imamo decu i igrače, samo moramo biti pažljivi sa njima, da im pružimo priliku da pokažu šta znaju - kaže Petrić.

Volimo da se dokazujemo

NE želi Petrić da se vraća na svoje početke, kada je konkurencija na mestu primača bila paklena.

- To su druga vremena, druge ideje trenera. Svako vreme nosi svoje breme. Tu smo da pomognemo mladima, a ja verujem u njih. Mi smo sa ovih prostora nekako željni pobeda i dokazivanja. I teško je objasniti strancima tu našu želju, inat, da pokažemo da smo u pravu, da vredimo. Verujem da naša deca imaju to i da će jednog dana biti sve kako treba - optimista je Nemanja.