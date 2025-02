MORALI SMO BOLJE: Igor Žakić žali što odbojkašice TENT-a nisu pokazale pravo lice protiv Budovlanija u Ligi šampiona

NISU pretile, ali nisu ni očekivale da će Poljakinje da protutnje Obrenovcem. Odbojkašice TENT-a žale što na svom terenu u prvom meču plej-ofa Lige šampiona nisu pokazale sve što znaju protiv Budovlanija Jelene Blagojević – 0:3 (23:25, 16:25, 23:25). Ipak,nadaju se da će u revnašu, 18.februara u Lođu odigrati mnogo bolje. Inače,pobednik će se u četvrtfinalu sastati sa Skandićijem Maje Ognjenović.

foto cev

- Žao mi je što se nismo pokazali u malo boljem svetlu – ističe za sajt OSS strateg TENT-a Igor Žakić. – U prvom i trećem setu bili smo egal,ali finišu setova nisu realizovali čiste kontre. Krivo mi je i što smo drugi set izgubili kako smo izgubili.Mislim da se u poslednje vreme odustajemo od nekih stvari i to moramo da vratimo.

Priznaje kormilar Obrenovčanki da je ekipa malo izgubila na samopuzdanju. Smatra i da poljska ekipa nije toliko bolja od njih, tako da na revanš ne idu sa belom zastavom.

- Nadam se da su devojke shvatile da sa njima mogu da igraju i da u Poljskoj nemamo šta da izgubimo. Očekujem našu bolju partiju, jer one nisu bile toliko bolje. Jesu u Obrenovcu bile agresivije, preciznije... Nisu one bolje od Šverina, Pariza. Igraju brzu odbojku, sa dosta dodira, čuvaju loptu, disciplinovane su. Ali, i mi smo to pokazivali u prvom delu Lige šampiona, samo je potrebno da ponovo počnemo tako da igramo. Ne obećavamo čudo, ali možemo da se nadigravamo sa njima – podvlači Žakić.