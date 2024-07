ŠTA UČINI ČOVEČE!? Britanac hteo da ponizi protivnike, pa ostao bez finala Evropskog prvenstva

🔎🙈 Y así es como se aprende lo que no hay que hacer en una carrera.



● Jake Odey-Jordan 🇬🇧 en las series de 200 del Europeo Sub 18.

● Era el favorito a la victoria final.

● 20.55 de PB.

● 2º europeo 'all-time' Sub 18.#CORREDOR #BanskaBystrica2024 pic.twitter.com/poDUvZ1NRz — CORREDOR (@soycorredor_es) July 19, 2024