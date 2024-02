TO JE TO! Bivši reprezentativac rekao nešto što Srbija nije želela da prizna i čuje

ANDRIJA Prlainović, legenda srpskog i svetskog vaterpola, dao je intervju za hrvatski portal Indeks, i govorio je o porazu Srbije od Hrvatske (13:15) u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u vaterpolu u Dohi.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što naš nacionalni tim na još jednom velikom takmičenju nije ušao u borbu za medalje, on je rekao da je to realnost koja više i nije tako nova za naš trofejni sport.

- (Golman Hrvatske, Marko) Bijač je napravio najveću razliku. Srbija je bila u većem delu susreta čak i bolji rival, ali nije uspela da napravi veću razliku i da se odvoji. Takođe, osim fenomenalnog Bijača, presudila je jako loša igra Srbije sa igračem manje i loš dan golmana. Nema tu šta previše da se filozofira, sa tri odbrane se jako teško prolazi četvrtfinale protiv protivnika koji je u najmanju ruku jednako kvalitetan. Da, jako čudna utakmica. Veoma loše odbrane u prve dve četvrtine. Čak i u nastavku, mnogo loše s obzirom na to da je ovo bio susret za polufinale - rekao je Prlainović za Index.hr i dodao:

- Na početku, jako loš igrač manje Hrvatske i Srbija se, dok je imala dobru realizaciju, mogla i morala odvojiti. Međutim, kako sam već rekao, ne možeš da dobiješ ovakvu utakmicu kad ti golman u trećoj četvrtini odbrani prvu loptu - dodao je Prlainović, kritkujući nastup našeg čuvara mreže Radoslava Filipovića.

Da li je najveći problem Srbije nedostatak kvaliteta posle odlaska asova koje su predvodili Andrija Prlainović i Filip Filipović?

- Nije problem Srbije samo manjak kvaliteta. Ne postoji ekipa na svetu koja sa tri odbrane može da prođe u polufinale. Istina, bilo je tu šuteva koji su prolazili jer odbrana nije bila postavljena kako treba. Sa ovakvom igrom u odbrani, bilo bi jako teško i protiv ekipe koja je slabija kvalitetom od nas. U pojedinim trenucima je bilo previše dekoncentracije, a bilo je i manjka blokova u situacijama kad je Hrvatska imala igrača više. Odbrana je ranije uvek bila najjači adut srpske reprezentacije. Na tome smo bazirali svoje uspehe, a sad je to druga priča. Sa ovakvom odbranom nemamo čemu da se nadamo više od ovoga. Kad smo osvajali medalje u poslednjim decenijama, uvek smo bili na malo primljenih golova. To nam je bila najveća snaga, a sad se to promenilo.

FOTO: AP/Tanjug

Upitan da li je Srbija izgubila kult reprezentacije posle odlaska njegove generacije 2021, Prlainović je odgovorio da ne misli da se to dogodilo. Problem je nešto drugo.

- Ne bih spominjao moju generaciju, ali to ne treba ni porediti. Pad je očigledan. Jednostavno, Srbija u nekoliko poslednjih godina nije dobila značajna osveženja koja smo očekivali da će dobiti. Posle Mandića i Jakšića, koji su sad već među najiskusnijima, kroz domaće klubove nismo stvorili klasne igrače za reprezentaciju. To je tako, s tim moramo da živimo i to je trenutna situacija. Najveći dobitak ovog Svetskog prvenstva je plasman na Olimpijske igre u Pariz. S obzirom na sve, čak smo se i toga pribojavali, ali srećom to smo ostvarili - istakao je naš proslavljeni as, pa zaključio:

- Ko zna, možda će u Parizu biti više sreće, pa da napravimo neki korak više u odnosu na EP i SP. Ne bih rekao da je narušen kult reprezentacije. Nijednom igraču ne mogu da zamerim ništa. Na svakoj utakmici i na ovom turniru i u Zagrebu odigrali su najbolje što mogu. Dali su sve od sebe, dali su maksimum i, što se tiče Srbije, ponavljam, to je naša realnost. Taj maksimum je u ovom trenutku dovoljan samo za ovo. Nažalost, ne za više od četvrtfinala. Ništa, sad treba napraviti dobru analizu za Pariz, imamo dovoljno utakmica da vidimo gde smo grešili i možda bismo mogli da pokušamo i s nekim drugim rešenjima.

