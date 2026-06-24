ZBOG KAPITENA JOKIĆA! Oglasio se Denver, moćna poruka Nagetsa!
Najveća zvezda tima iz Kolorada, Nikola Jokić, biće kapiten Srbije u kvalifikacionim prozorima protiv Švajcarske i BiH.
Košarkaška reprezentacija Srbije juče je odradila prvi trening pred mečeve odluke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo sa Švajcarcima u gostima (2. jula) i četiri dana kasnije sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu.
Ujedno, na okupljanju je selektor Dušan Alimpijević kapitensku traku dodelio centru Denvera dodelio najboljem igraču sveta Nikoli Jokiću.
"Dobio sam to zadovoljstvo, privilegiju. Nisam baš bio... Možda nisam zaslužio. Velika imena su nosila kapitensku traku. Ima i momaka koji su stariji od mene. Trener mi je to dao, poklonio. Pokušaću da to nosim i pokazujem na terenu kako dolikuje", rekao je Jokić.
Zbog toga se na društvenim mrežama oglasio i njegov Denver, koji je objavio Jokićeve fotografije iz Beograda u nacionalnom timu.
"Nikola kapiten", napisali su iz Nagetsa, vidno oduševljeni što je njihova zvezda tima dobila čast i u reprezentaciji.
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