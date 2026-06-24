BRUKA VEKA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Hrvatski navijači slavili uz Tompsona, zajedno pevali sramnu pesmu! (VIDEO)

Komšije ponovo prešle granicu i nastavljaju po starom.

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Reprezentacija Hrvatske gotovo da se plasirala u eliminacionu fazu Svetskog prvenstva, jer je u drugom kolu golom Anta Budimira pobedila Panamu sa 1:0.

"Vatreni" su osvojili veoma vredna tri boda, pa im je u poslednjem kolu protiv Gane i bod dovoljan za prolaz dalje.

Hrvati bi čak mogli da osvoje prvo mesto u svojoj grupi, ako se kockice slože, međutim, i da ispadnu, ukoliko dožive poraz, kao jedna od slabije trećeplasiranih selekcija.

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Međutim, utakmica u Torontu ostala je u senci sramne predigre u jednom tamošnjem klubu. Naime, u grupi hrvatskih navijača nastao je potpuni trans kada je sa razglasa pušten veliki hit Marka Perkovića Tompsona.

Treba reći da se ovaj pevač godinama nalazi na udaru javnosti zbog redovnog korišćenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

Upravo tim ozloglašenim pokličom počinje njegova najpopularnija numera "Bojna Čavoglave". Kada su se ovi taktovi začuli u kanadskom klubu, prisutni navijači su sa oduševljenjem i u glas počeli da pevaju sporne stihove.

Evo kako je to sve izgledalo:

KRENULA LUDNICA PRIJE UTAKMICE HRVATSKA - PANAMA - Đ usred Toronta raspalio Thompsonov hit

Bojna Čavoglave!



U Zagori na izvoru rijeke Čikole

Stala braća da obrane naše domove

Stala braća da obrane naše domove#Thompson #zadomspremni #Toronto #worldcup #Hrvatska pic.twitter.com/i1f2jlYVPe — Udruga za bolju Hrvatsku (@Bolja_Hrvatska) June 23, 2026

Podsetimo, Marko Perković Tompson je još prošle godine kategorički odbio zahteve da prestane sa izvođenjem ove numere, što je izazvalo oštre podele i velike kontroverze u njegovoj domovini.

Pošto su vlasti u Zagrebu donele zvaničnu odluku da zabrane upotrebu ustaškog pokliča "Za dom spremni", pevač se direktno obratio gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, poručivši da ni po koju cenu neće odustati od pevanja "Bojne Čavoglave", bez obzira na to što pesma započinje zabranjenim pozdravom.

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