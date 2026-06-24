SA LICA MESTA: Olenik glumi heroja na mrežama, a uplašen stigao na informativni razgovor isprepadan svojim lažima o zvučnom topu (FOTO)
ADVOKAT Aleksandar Olenik stigao je u zgradu UKP-a na Novom Beogradu vidno uplašen i uznemiren, gde upravo sada pripadnici policije sa njim obavljaju informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa.
Olenik nije čak smeo ni sam da se pojavi u UKP-u već je sa sobom poveo i pratnju, starijeg muškarca za kojeg se veruje da mu je advokat.
Prethodno je odbio da odgovara na pitanja novinara , vidno bezobrazan i neuljudan.
I dok u medijima i na društvenim mrežama izigrava heroja pred policijim je, kako saznajemo, manji od makovog zrna!
On mora da odgovori na niz pitanja kako je i od koga bez bilo kakvih dokaza došao do deziinformacija da je zvučni top upotrebljen i zašto ih je posle širio u javnosti znajući da to nije tačno i da se cela ta afera fabrikuje svesno u cilju napada na državu i izazivanje panike kod građana.
Kako smo već pisali, u sklopu opsežne akcije rasvetljavanja svih okolnosti pod kojima je planirana, organizovana, realizovana i posle spinovana simulovana upotreba "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je
Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da procesuira odgovorna lica za krivična dela iz njegove nadležnosti, posebno ona koja se odnose na širenje lažnih vesti i izazivanje panike kod građana, a među njima i Olenika.
Podsetimo, on je jedan od onih koji su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd..
Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da orgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.
Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.
Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali.
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