Politika

SA LICA MESTA: Olenik glumi heroja na mrežama, a uplašen stigao na informativni razgovor isprepadan svojim lažima o zvučnom topu (FOTO)

D.D.

24. 06. 2026. u 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ADVOKAT Aleksandar Olenik stigao je u zgradu UKP-a na Novom Beogradu vidno uplašen i uznemiren, gde upravo sada pripadnici policije sa njim obavljaju informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa.

СА ЛИЦА МЕСТА: Оленик глуми хероја на мрежама, а уплашен стигао на информативни разговор испрепадан својим лажима о звучном топу (ФОТО)

FOTO: Novosti

Olenik nije čak smeo ni sam da se pojavi u UKP-u već je sa sobom poveo i pratnju, starijeg muškarca za kojeg se veruje da mu je advokat.

Prethodno je odbio da odgovara na pitanja novinara , vidno bezobrazan i neuljudan. 

I dok u medijima i na društvenim mrežama izigrava heroja pred policijim je, kako saznajemo, manji od makovog zrna! 

 On mora da odgovori na niz pitanja kako je i od koga bez bilo kakvih dokaza došao do deziinformacija da je zvučni top upotrebljen i zašto ih je posle širio u javnosti znajući da to nije tačno i da se cela ta afera fabrikuje svesno u cilju napada na državu i izazivanje panike kod građana. 

Kako smo već pisali, u sklopu opsežne akcije rasvetljavanja svih okolnosti pod kojima je planirana, organizovana, realizovana i posle spinovana simulovana upotreba "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je

Trećem osnovnom javnom  tužilaštvu u Beogradu da procesuira odgovorna lica za krivična dela iz njegove nadležnosti, posebno ona koja se odnose na širenje lažnih vesti i izazivanje panike kod građana, a među njima i Olenika. 

FOTO: Novosti

 

Podsetimo, on je jedan od onih koji su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd.. 

Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da orgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo. 

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILOŠ VUČEVIĆ PRED VELIKI SKUP 27. JUNA: Neće nas podeliti - Zajedno sa građanima pravimo plan za budućnost Srbije!
Politika

0 0

MILOŠ VUČEVIĆ PRED VELIKI SKUP 27. JUNA: Neće nas podeliti - Zajedno sa građanima pravimo plan za budućnost Srbije!

VELIKI skup zakazan za 27. jun na platou ispred Narodne skupštine biće događaj posvećen zajedništvu, porodičnim vrednostima i razgovoru o budućnosti Srbije. U susret okupljanju za koje se očekuje veliko interesovanje građana iz svih krajeva zemlje, Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke ističe da će centralna poruka biti da o budućnosti države odlučuju njeni građani.

24. 06. 2026. u 09:50

Politika
Tenis
Fudbal
LAKŠE JE NEGO ŠTO MISLITE: Šta da radite kada vam se farmerke skupe? Sjajan trik!

LAKŠE JE NEGO ŠTO MISLITE: Šta da radite kada vam se farmerke skupe? Sjajan trik!