ZVEZDA ZAVRŠILA PRVI VELIKI TRANSFER! Navaru stiglo strašno pojačanje!
Crveno-beli postigli dogovor sa Krisom Džonsom, doskorašnjim košarkašem Hapoela iz Tel Aviva.
Iskusni plejmejker, Kris Džons, dogovorio je saradnju sa crveno-belima i karijeru će nastaviti na Malom Kalemegdanu.
Kako prenosi Meridian sport, interesovanje za bivšeg igrača Valensije je bilo ogromno i drugi evroligaši su pokušali da privole 33-godišnjeg košarkaša, Zvezda je uspela da pobedi u trci za njegov potpis i završi pojačanje za narednu sezonu.
Amerikanac je prošle godine s mnogo uspeha nosio dres Hapoela, sa kojim je došao do istorijskog plasman u plej-of, a prosečno je beležio 10 poena uz 4.2 asistencije.
U dosadašnjoj karijere je igrao za Asvel iz Vilerbana, Makabi Tel Aviv, tursku Bursu…
Sada će se preseliti u Beograd i pojačati evroligaša sa Malog Kalemegdana, gde će u drugoj polovini leta staviti na raspolaganje Ibonu Navaru.
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