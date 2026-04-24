Amerika gleda i ne veruje! Srbin srušio NBA proklestvo, niko pre Darka ovo nije uspeo

I to se desilo!

Srbin Darko Rajaković postao je prvi Evropljanin koji je kao glavni trener ostvario pobedu predvodeći jedan NBA tim u plej-ofu. Čačanin je sa svojim Toronto Reptorsima savladao Klivlend na domaćem terenu rezultatom 126-104 i tako smanjio na 2:1 u seriji.

Utakmica je cele tri i po četvrtine bila neizvesna da bio domaćini u poslednjih 7 minuta napravili seriju 38-16 i prelomili meč.

Najbolji u pobedničkoj ekipi, koja je imala pet igrača s dvocifrenim učinkom bili su Barns (11as, 5 sk) i Beret (5as, 5sk) sa po 33 poena, a odliči su bili i Marej Bols sa 22 (8sk), kao i Ingram sa 12, koga je Rajaković nakon mnogo lutanja po raznim NBA timovima vratio u život kao igrača.

Kod Kavalirsa najbolji su bili Harden sa 18 (4as, 4sk), te Mobli, Mičel i strus sa po 15 koševa.

Sledeće utakmica igra se u Torontu prekosutra i biće to prilika da Reptorsi izjadnače u seriji.