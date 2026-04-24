Košarka

Amerika gleda i ne veruje! Srbin srušio NBA proklestvo, niko pre Darka ovo nije uspeo

Новости онлине

24. 04. 2026. u 06:28

I to se desilo!

Америка гледа и не верује! Србин срушио НБА проклество, нико пре Дарка ово није успео

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Srbin Darko Rajaković postao je prvi Evropljanin koji je kao glavni trener ostvario pobedu predvodeći jedan NBA tim u plej-ofu. Čačanin je sa svojim Toronto Reptorsima savladao Klivlend na domaćem terenu rezultatom 126-104 i tako smanjio na 2:1 u seriji.

Utakmica je cele tri i po četvrtine bila neizvesna da bio domaćini u poslednjih 7 minuta napravili seriju 38-16 i prelomili meč.

Najbolji u pobedničkoj ekipi, koja je imala pet igrača s dvocifrenim učinkom bili su Barns (11as, 5 sk) i Beret (5as, 5sk) sa po 33 poena, a odliči su bili i Marej Bols sa 22 (8sk), kao i Ingram sa 12, koga je Rajaković nakon mnogo lutanja po raznim NBA timovima vratio u život kao igrača.

Kod Kavalirsa najbolji su bili Harden sa 18 (4as, 4sk), te Mobli, Mičel i strus sa po 15 koševa.

Sledeće utakmica igra se u Torontu prekosutra i biće to prilika da Reptorsi izjadnače u seriji.

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Fudbal

0 16

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

