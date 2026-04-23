Neviđena sramota! Linčovali Nikolu Jokića, sprema se krvava osveta u Mineapolisu

23. 04. 2026. u 09:45

Denver je izgubio od Minesote meč na svom terenu koji nije smeo, pa je 1:1 u seriji.

Невиђена срамота! Линчовали Николу Јокића, спрема се крвава освета у Минеаполису

Neki kao da su jedva dočekali krivicu da svale na Nikolu Jokića, mada je i sam prihvatio odgovornost za poraz, kao i uvek. Ali, trener Denvera Dejvid Adelman čuva leđa najboljem igraču današnjice.  

Podsećanja radi, Srbin je bio na meti jer je u napadu Nagetsa za izjednačenje, odlučio da ne šutira nego je dodao Braunu, a on je pogodio samo jedno slobodno bacanje. Potom su Nagetsi opet imali napad za izjednačenje, da bi Džamal Marej šutnuo dugu dvojku i promašio.

- Uvek želite da Jokić šutira taj šut. Ali on vidi ono što vidi na terenu, igra košarku i ako vidi slobodnog saigrača, doneće tu odluku. Verujem Krisu Braunu da će pogoditi slobodna bacanja - lopta je izašla iz obruča, to se dešava u NBA ligi. Verujem najboljem igraču na svetu u odluke koje donosi. Video je Brauna i doneo tu odluku. Znam da će Nikola imati svoj komentar na to, ali njegove odluke su uvek nesebične i iz pravih razloga. I kao što sam rekao, verujem Braunu da će pogoditi slobodna bacanja - jasan je bio Adelman.

I ne samo to. Igrač Menesote Džejden Mekdenijels je javno kritikovao defanzivu Nagetsa i Nikolu Jokića, a iz Denvera je stigla reakcija i nema dileme da nas čeka haos i pravi rat u nastavku ove serije. Kristijan Braun istakao je kako nije iznenađen ovim rečima.

- Ne, nisam iznenađen, mislim da je to deo rivalstva. Igrali smo sa njima toliko puta da je ovo očekivano. On iznosi svoju istinu i ono u šta veruje, mi ćemo im dozvoliti da to rade. Naše je da gledamo svoja posla i rešavamo stvari na našoj strani - istakao je Braun, pa dodao:

- Ne bi trebalo da ti treba neko da ti pali vatru u plej-ofu. Ako ti to treba u ovom trenutku, verovatno si promašio i vreme i mesto. Nismo zabrinuti zbog komentara, jedino o čemu razmišljamo je da Denver Nagetsi igraju dobru košarku u trećoj utakmici.

I trener Dejvid Adelman se takođe osvrnuo na izjavu Mekdenijelsa.

- Jedva čekam njegov podkast! Postali smo veoma lenji kao društvo. Čujete razne stvari, a ja se pitam koliki je naš defanzivni rejting u ovoj seriji? Posle dve utakmice on je 109. To je šesti najbolji učinak u celom plej-ofu. Samo sam se pitao... Sledeće pitanje - rekao je Adelman.

Za kraj Adelman se osvrnuo na činjenicu da je Mekdanijels direktno imenovao igrače Denvera u svom izlaganju.

- On je veoma dobar igrač, ali danas svi imaju platformu da se oglase. To što priča će mu verovatno pomoći da skupi pratioce na društvenim mrežama - zaključio je on.

Naredni meč između Denvera i Minesote igra se u noći između četvrtka i petka od 3.30 u Mineapolisu.

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

Najzgodnija prevarantkinja 21. veka donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...
Tenis

0 10

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

22. 04. 2026. u 20:01

