Neviđena sramota! Linčovali Nikolu Jokića, sprema se krvava osveta u Mineapolisu

Denver je izgubio od Minesote meč na svom terenu koji nije smeo, pa je 1:1 u seriji.

Neki kao da su jedva dočekali krivicu da svale na Nikolu Jokića, mada je i sam prihvatio odgovornost za poraz, kao i uvek. Ali, trener Denvera Dejvid Adelman čuva leđa najboljem igraču današnjice.

Podsećanja radi, Srbin je bio na meti jer je u napadu Nagetsa za izjednačenje, odlučio da ne šutira nego je dodao Braunu, a on je pogodio samo jedno slobodno bacanje. Potom su Nagetsi opet imali napad za izjednačenje, da bi Džamal Marej šutnuo dugu dvojku i promašio.

- Uvek želite da Jokić šutira taj šut. Ali on vidi ono što vidi na terenu, igra košarku i ako vidi slobodnog saigrača, doneće tu odluku. Verujem Krisu Braunu da će pogoditi slobodna bacanja - lopta je izašla iz obruča, to se dešava u NBA ligi. Verujem najboljem igraču na svetu u odluke koje donosi. Video je Brauna i doneo tu odluku. Znam da će Nikola imati svoj komentar na to, ali njegove odluke su uvek nesebične i iz pravih razloga. I kao što sam rekao, verujem Braunu da će pogoditi slobodna bacanja - jasan je bio Adelman.

I ne samo to. Igrač Menesote Džejden Mekdenijels je javno kritikovao defanzivu Nagetsa i Nikolu Jokića, a iz Denvera je stigla reakcija i nema dileme da nas čeka haos i pravi rat u nastavku ove serije. Kristijan Braun istakao je kako nije iznenađen ovim rečima.

- Ne, nisam iznenađen, mislim da je to deo rivalstva. Igrali smo sa njima toliko puta da je ovo očekivano. On iznosi svoju istinu i ono u šta veruje, mi ćemo im dozvoliti da to rade. Naše je da gledamo svoja posla i rešavamo stvari na našoj strani - istakao je Braun, pa dodao:

- Ne bi trebalo da ti treba neko da ti pali vatru u plej-ofu. Ako ti to treba u ovom trenutku, verovatno si promašio i vreme i mesto. Nismo zabrinuti zbog komentara, jedino o čemu razmišljamo je da Denver Nagetsi igraju dobru košarku u trećoj utakmici.

I trener Dejvid Adelman se takođe osvrnuo na izjavu Mekdenijelsa.

- Jedva čekam njegov podkast! Postali smo veoma lenji kao društvo. Čujete razne stvari, a ja se pitam koliki je naš defanzivni rejting u ovoj seriji? Posle dve utakmice on je 109. To je šesti najbolji učinak u celom plej-ofu. Samo sam se pitao... Sledeće pitanje - rekao je Adelman.

Za kraj Adelman se osvrnuo na činjenicu da je Mekdanijels direktno imenovao igrače Denvera u svom izlaganju.

- On je veoma dobar igrač, ali danas svi imaju platformu da se oglase. To što priča će mu verovatno pomoći da skupi pratioce na društvenim mrežama - zaključio je on.

Naredni meč između Denvera i Minesote igra se u noći između četvrtka i petka od 3.30 u Mineapolisu.

