Asovi Evrolige mu gledaju u leđa! LJubimac delija zasenio najveća imena! Ovo je razlog što mora da ostane u Zvezdi!

Već je skrenuo pažnju mnogih klubova.

Crvena zvezda je osnovni deo takmičenja u Evroligi završila na desetom mestu, pa će u plej-inu igrati protiv Barselone.

Ukoliko prođe Katalonce, četu Saše Obradovića čeka poraženi iz duela Panatinaikos-Monako, a poznati su i termini četvrtfinalnih utakmica.

Ono što crveno-bele odvaja od drugih, jeste statistika Kodi Milera Mekintajera! Američki plejmejker sa bugarskim pasošem ostavio je najveće evroligaške zvezde da mu gledaju u leđa!

Naime, reprezentativac Bugarske je odigrao svih 38 utakmica za Crvenu zvezdu i u svima bio starter!

Na parketu je ukupno proveo 1.1176 minuta i upisao 286 asistencija, prosečno 7,5 po utakmici.

Tako je Miler Mekintajer uspešno završio svoju drugu epizodu na Malom Kalemegdanu, pa otuda ne čudi što je Olimpijakos iz Pireja veoma uporan u njegovom dovođenju.

Podsetimo, Kodi je među igračima kojima ističe ugovor sa Zvezdom na kraju sezone.

