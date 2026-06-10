SAD RAZARAJU IRAN: Počela odmazda zbog oborenog helikoptera - Tramp spustio pakao na zemlju

SAD su saopštile da su pokrenule napade u Iranu kao odgovor na ono što su opisale kao obaranje američkog vojnog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza.

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Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da je predsednik Donald Tramp naredio „udare u samoodbrani“ kao odgovor na obaranje jurišnog helikoptera AH-64 Apač prethodnog dana.

- Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju - saopštila je CENTCOM u saopštenju na X, prenosi RT internešnl.

Ranije u utorak, CENTCOM je saopštio da se helikopter srušio kod obale Omana dok je patrolirao tim područjem i da su njegova dva pilota spašena.