CILj ukrajinskog rukovodstva je da po svaku cenu blokira Krim, pa sve češće gađa vozove i automobile koji idu iz centralne Rusije na poluostrvo.

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U ponedeljak je dron pogodio lokomotivu voza Moskva - Simferopolj, pri čemu je ranjen mašinovođa, a njegov pomoćnik je poginuo. Putnici su prebačeni autobusima. Predsednik Krima Sergej Aksjonov je kazao da je železnički promet bio obustavljen.

Pre toga, ukrajinski dron je pogodio šinobus na relaciji Azovsk - Kerč. Jedna osoba je poginula, a četvoro je ranjeno. Gađana je i železnička stanica u Džankoju, na sreću niko nije stradao.

Ciljan je i most na Čongaru u pravcu Krima. Na magistralnom putu Novorosija gađaju benzinske cisterne kao i civilne automobile. Na taj način rukovodstvo u Kijevu želi da uništi turističku sezonu na Krimu, ali i da blokiraju taj logistički pravac za vojsku.

Ukrajinska vojska sad najviše gađa američkim električnim dronovima "hornet" velikog dometa koji koriste veštačku inteligenciju. To su skupi dronovi i ako ih ruske jedinice budu obarale u velikom broj smanjiće se opasnost na putevima.

Marketing sa Abramovičem Foto: Vikipedija U RAZGOVORU sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, Zelenski je tražio da se Ukrajini da blokirani novac Romana Abramoviča od prodaje fudbalskog kluba Čelsi. Radi se o 2,4 milijarde funti koje bi Ukrajina iskoristila za jačanje svog PVO. Britanskom "Gardijanu" Zelenski je rekao da je Abramoviču objasnio u Kijevu da se "nikada neće odreći Donbasa", što je on trebalo da prenese predsedniku Rusije kojem je predlagao da se sretnu. Mada ništa korisno nije preneo Putinu, Abramovič je dobio publicitet u zapadnim medijima.

Na drugoj strani i Rusi nanose veliku štetu Ukrajincima dronovima "geranj". Ukrajina je poslednjih meseci dobila velike količine dronova sa Zapada, dok ruski konstruktori obećavaju da će vrlo brzo napraviti superiornije letelice.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je za 24 sata PVO oborio čak 551 letelicu, devet avionskih bombi i dva "hajmarsa". Ruski ambasador Rodion Mirošnik kaže da je minule nedelje od ukrajinskih dronova poginulo 43 civila, a 234 ih je ranjeno.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da ukrajinsko rukovodstvo nije u stanju da zaustavi napredovanje ruske vojske, pa gađa civilne objekte. Moskovski politički analitičar Aleksej Piljko objašnjava da zapadni saveznici Kijeva podržavaju ukrajinsku vojsku u nastojanju da parališe logistiku na putevima na jugu Rusije.

Foto AP SAVEZNICI Kim Starmer i Vladimir Zelenski

Obilazeći evropske zemlje ukrajinski presednik Zelenski uverava saveznike da je njegova vojska u ofanzivi, nastojeći da dobije što više novca. Međutim, bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba javno je upozorio da narod ne sme da poveruje u lažne tvrdnje rukovodstva. I ukrajinska parlamentarka Marijana Bezuglaja je izjavila da priče Zelenskog o skorašnjem završetku rata nisu realne i da u Kijevu prećutkuju da ruska vojska i dalje napreduje na frontu.