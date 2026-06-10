"TUNEL" STIGAO NA NAPLATU: Prva odšteta za neosnovano hapšenje zbog kopanja prolaza do depoa Višeg suda u Podgorici (FOTO)

HAPŠENjA u aferi "Tunel", kojima se prethodna Vlada ekspresno pohvalila kao dokazom odlučne borbe protiv kriminala, stigla su na naplatu u prvom sudskom predmetu formiranom tim povodom.

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Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom je Ivici Piperoviću, zbog tri meseca provedena u pritvoru nakon što je bio neosnovano osumnjičen za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, dosuđena naknada nematerijalne štete u iznosu od 9.000 evra.



Piperović je bio među osobama koje su istražni organi doveli u vezu sa aferom koja je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je u septembru 2023. godine otkriven tunel prokopan do depoa Višeg suda u Podgorici. Na teret mu je stavljeno da je sa ostalim okrivljenima učestvovao u realizaciji tog plana, ali je od prvog dana negirao krivicu.

Nakon tri meseca provedena u pritvoru, Piperović je pušten na slobodu, a kada je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu u ovom predmetu, njegovo ime nije se našlo među optuženima. Tužilaštvo je, usled nedostatka dokaza, odustalo od njegovog krivičnog gonjenja.

Nakon toga, Piperović je pokrenuo postupak protiv države, tražeći naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog hapšenja i pritvora. Tužbenim zahtevom tražio je isplatu 12.000 evra, ali je sud delimično usvojio zahtev i dosudio mu 9.000 evra.

U obrazloženju prvostepene presude, koju je potvrdio Viši sud, navodi se da se delimično usvaja tužbeni zahtev i obavezuje država da Piperoviću isplati naknadu.

Žalba zastupnika države NA presudu Osnovnog suda žalio se zastupnik države, tražeći da Viši sud preinači odluku i smanji dosuđeni iznos naknade na 4.500 evra. Međutim, drugostepeni sud nije prihvatio takav predlog, već je potvrdio prvostepenu odluku.

- Delimično se usvaja tužbeni zahtev, pa se obavezuje tuženi da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode, za vremenski period od 12. oktobra 2023. do 12. januara 2024. na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti - povrede prava na psihički integritet, prava na slobodu, na čast, ugled i dostojanstvo isplati 9.000 evra sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 2. oktobra 2024, kao dana podnošenja pisanog zahteva za naknadu štete Ministarstvu pravde Crne Gore, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja - navodi se u presudi.

- Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtev u delu kojim je traženo da se tužiocu po navedenim osnovama, kao i zbog povrede prava na pretpostavku nevinosti, mimo iznosa dosuđenog stavom prvim izreke, isplati iznos od još 3.000 evra.

Istom odlukom država je obavezana da Piperoviću nadoknadi i troškove postupka u iznosu od 450 evra, koje je dužna da isplati u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja.

Ova presuda predstavlja prvi pravosnažno okončan postupak za naknadu štete proistekle iz afere "Tunel", dok ostaje da se vidi da li će i drugi osumnjičeni protiv kojih su postupci obustavljeni tražiti odštetu od države zbog neosnovanog hapšenja.