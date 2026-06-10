Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda ostaje bez jednog od najboljih igrača

Новости онлине

10. 06. 2026. u 09:01

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Fudbalski klub Crvena zvezda doveo je prvo pojačanje u liku Muhameda Čama, ali bi uskoro mogao i da se oprosti od jednog od boljih igrača.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Црвена звезда остаје без једног од најбољих играча

FOTO: N. Skenderija

Kako piše "Sportdog" iz Grčke, Olimpijakos želi da ovog leta dovede Bruna Duartea i pojača konkurenciju u ofanzivi crveno-belih iz Pireja.

Brazilac je samo jedna od želja Olimpijakosa, a na spisku je navodno i srpski fudbaler Andrej Ilić.

Duarte ima ugovor sa crveno-belima do leta 2027. godine, ali ukoliko ponuda bude zadovoljavala sve strane sigurno da mu Zvezda neće praviti problem u promeni sredine.

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