TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda ostaje bez jednog od najboljih igrača

Fudbalski klub Crvena zvezda doveo je prvo pojačanje u liku Muhameda Čama, ali bi uskoro mogao i da se oprosti od jednog od boljih igrača.

FOTO: N. Skenderija

Kako piše "Sportdog" iz Grčke, Olimpijakos želi da ovog leta dovede Bruna Duartea i pojača konkurenciju u ofanzivi crveno-belih iz Pireja.

Brazilac je samo jedna od želja Olimpijakosa, a na spisku je navodno i srpski fudbaler Andrej Ilić.

Duarte ima ugovor sa crveno-belima do leta 2027. godine, ali ukoliko ponuda bude zadovoljavala sve strane sigurno da mu Zvezda neće praviti problem u promeni sredine.