TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda ostaje bez jednog od najboljih igrača
Fudbalski klub Crvena zvezda doveo je prvo pojačanje u liku Muhameda Čama, ali bi uskoro mogao i da se oprosti od jednog od boljih igrača.
Kako piše "Sportdog" iz Grčke, Olimpijakos želi da ovog leta dovede Bruna Duartea i pojača konkurenciju u ofanzivi crveno-belih iz Pireja.
Brazilac je samo jedna od želja Olimpijakosa, a na spisku je navodno i srpski fudbaler Andrej Ilić.
Duarte ima ugovor sa crveno-belima do leta 2027. godine, ali ukoliko ponuda bude zadovoljavala sve strane sigurno da mu Zvezda neće praviti problem u promeni sredine.
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