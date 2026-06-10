PORUKA IZ PEKINGA: Sprovedite Rezoluciju 1244, Kina će nastaviti da podržava Srbiju u UN
AMBASADOR Kine u Srbiji Li Ming izjavio je poručio je danas da će Peking nastaviti da podržava Srbiju u Ujedinjenim nacijama i poziva Savet bezbednosti UN da sprovede Rezolucija 1244, kao i da se nastave dijalog i razgovori.
- Kina će nastaviti to da radi i pozivamo Savet bezbednosti UN da se sprovede Rezolucija 1244, kao i da se nastave dijalog i razgovori. To je jedan od ključnih principa koji sve zemlje sveta treba da poštuju i da uvažavaju zajedničke interese - rekao je ambasador Kine za RTS.
Li Ming je ukazao da Kina i Srbija jedna drugoj pružaju snažnu podršku u pitanjima od nacionalnog interesa.
- Kina je jedan od stalnih članova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i uvek se pridržavamo principa poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Svi znamo koliko je teritorijalni integritet važan za naše zemlje i zato jedni druge podržavamo, kako bilateralno tako i na međunarodnom nivou - poručio je Li Ming.
Savet bezbednosti OUN usvojio je na današnji dan 1999. Rezoluciju 1244, a tog dana je obustavljena i agresija NATO na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju.
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