Politika

PORUKA IZ PEKINGA: Sprovedite Rezoluciju 1244, Kina će nastaviti da podržava Srbiju u UN

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10. 06. 2026. u 11:09

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AMBASADOR Kine u Srbiji Li Ming izjavio je poručio je danas da će Peking nastaviti da podržava Srbiju u Ujedinjenim nacijama i poziva Savet bezbednosti UN da sprovede Rezolucija 1244, kao i da se nastave dijalog i razgovori.

ПОРУКА ИЗ ПЕКИНГА: Спроведите Резолуцију 1244, Кина ће наставити да подржава Србију у УН

Sergi Reboredo / Alamy / Profimedia

- Kina će nastaviti to da radi i pozivamo Savet bezbednosti UN da se sprovede Rezolucija 1244, kao i da se nastave dijalog i razgovori. To je jedan od ključnih principa koji sve zemlje sveta treba da poštuju i da uvažavaju zajedničke interese - rekao je ambasador Kine za RTS.

Li Ming je ukazao da Kina i Srbija jedna drugoj pružaju snažnu podršku u pitanjima od nacionalnog interesa.

FOTO: TANJUG/Ministarstvo spoljnih poslova (HO)

- Kina je jedan od stalnih članova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i uvek se pridržavamo principa poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Svi znamo koliko je teritorijalni integritet važan za naše zemlje i zato jedni druge podržavamo, kako bilateralno tako i na međunarodnom nivou - poručio je Li Ming.

Savet bezbednosti OUN usvojio je na današnji dan 1999. Rezoluciju 1244, a tog dana je obustavljena i agresija NATO na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju.

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