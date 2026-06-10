Republika Srpska

PROGON SRBA U BIH: Na udaru 800 novinara i političara iz Srpske, prave spisak pod izgovorom negiranja genocida u Srebrenici

Srđan Mišljenović

10. 06. 2026. u 07:00

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UVOĐENjE verbalnog delikta i proglašavanjem za krivično delo sve ono što se ne uklapa u zvaničnu mantru bošnjačkih političkih krugova i njihovih inostranih mentora dobilo je ovih dana još jednu stranicu na nivou čuvenog "Letećeg cirkusa Montija Pajtona".

ПРОГОН СРБА У БИХ: На удару 800 новинара и политичара из Српске, праве списак под изговором негирања геноцида у Сребреници

Foto: Profimedia

Naime, novinar Radio-televizije Republike Srpske Jasenko Todorović saslušavan je u prostoriji SIPA u Banjaluci, jer je prijavljen Tužilaštvu BiH da je u njegovoj emisiji "Drugi ugao", u kojoj su pre godinu i po dana gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, negiran genocid u Srebrenici. Primer Todorovića, nažalost, nije jedini, jer su i pre njega mnoge njegove kolege iz Srpske prijavljivane zbog onoga što je izrečeno u njihovim studijima ili novinskim tekstovima.

Ova neslavna praksa ustanovljena je 2021. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, poslednjeg dana svog mandata, nametnuo izmene Krivičnog zakonika i uveo da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina kazniti onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom.

Foto: SRNA

Branimir Kojić

Stupanjem na snagu Inckovih odluka otvorena je sezona lova na političare, novinare i na javne ličnosti u Srpskoj od strane nevladinih organizacija i političkog Sarajeva, koji su počeli da podnose prijave pravosuđu BiH gde god bi neki Srbin izjavio da se ne slaže s ocenom da se u Srebrenici dogodio genocid.

Branimir Kojić, predsednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, kaže za "Novosti" da pruža podršku Todoroviću, ali upozorava da bi uskoro moglo da bude na stotine prijava.

- Postoji spisak sa oko 800 imena ljudi iz Republike Srpske u pravosuđu BiH na kojem su i političari, novinari i razne javne ličnostima kojima se spremaju prijave za negiranje genocida u Srebrenici. Pritisci će biti sve veći i samo naivni i glupi veruju da će ovaj progon stati - kaže Kojić.

Svoju podršku Todoroviću javno je iskazao i Elek, koji je kao predsednik nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" gostovao u prokazanoj emisiji.

- Kažem i SIPA i Tužilaštvu da čovek ništa nije kriv. Kriv sam ja i rekao sam to što sam rekao i stojim iza svake reči - kazao je Elek, koji je, pre dva dana, takođe saslušan zbog negiranja genocida.

Foto: SRNA

Nedeljko Elek

On kaže da "izgleda da nigde ne postoji sloboda govora u BiH".

- Ne možete da kažete svoj stav i mišljenje u jednoj dijaloškoj emisiji, u kakvoj sam bio sa gospodinom Božovićem. Došli smo do jedne crvene linije, ili će da nas ućutkaju, a ja nisam čovek koji ćuti. I ovog puta kažem da nije kriv Todorović, nije kriv kamerman, niti RTRS, ali ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji je u poslednjem danu svog mandata doneo neku odluku, a bez da je prošla parlamentarnu proceduru na nivou BiH. Ja mislim da ne može - poručio je Elek.

Danijel Simić, predsednik Udruženja novinara RS, ocenjuje da je to što se dešava Todoroviću nastavak udara na slobodu govora, koji ne postoji nigde u civilizovanim zemljama.

- Ono što prvo upada u oči, recimo da je u emisiji "Odbrojavanje" kod Hatke Nezirović, Zahirović, muslimanski političar, rekao da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a da niko sutra nije nju zvao da objasni zašto nije reagovala na takvo ponašanje, odnosno čitav je niz primera gde se flagrantno vređaju srpski narod i njegova istorija, prošlost i budućnost od muslimanskih političara, pri čemu je potpuno jasno da su te poluge koje se zovu Inckov zakon napravljene upravo za ovakve situacije i da se ti "zakoni" primenjuju isključivo ukoliko su na štetu Srba - rekao je Simić.

Ističe da se ovim pokušava izazvati strah i zbunjenost kod srpskih novinara i urednika.

- Da im ne pada na pamet da čak i dopuste svojim sagovornicima da kažu ono što oni misle, odnosno što je njihovo legitimno pravo zagarantovano i u Ustavu. 

Foto: Printskrin RTRS

META Jasenko Todorović

Tri godine suđenja do oslobađajuće presude

I PRE početka primene Inckovog zakona, poznato je trogodišnje suđenje novinarima TV Elta iz Banjaluke zbog izjava predsednika Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milana Mandića, u emisiji ove kuće od 19. februara 2014. godine.

On je tada izjavio, u vezi sa javnim istupima Munire Subašić i Hatidže Mehmedović, iz Udruženja "Majke Srebrenice", da će "njihove govore stići Božja pravda". Ubrzo je stigla prijava i počelo je suđenje protiv novinara koji su nakon tri godine oslobođeni. U obrazloženju presude, sudija Biljana Ćuković kazala je da Sud BiH nije prepoznao nijedan element iz optužnice, te da je pregledom snimka sporne emisije utvrđeno da Mandić nije počinio krivično delo koje mu je stavljeno na teret. 

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