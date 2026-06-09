PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Foto: Predsedništvo Srbije

Okrugli sto u Palati "Srbija"

U Palati "Srbija" održava se Okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje.

- Još jednom zahvalnost za orden. Uvek smo bili podrška narodu Angole. Predsednik Lorens je govorio o važnim stvarima. Pre svega ponosan sam na činjenicu da je ovde jedna respektabilna delegacija Angole. Angola je jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike. Verujem da mnogo toga množemo da urdaimo u narednom periodu. Imaju oko pet miliona hektara obradive površine, mi i u Srbiji raspolažemo širokim spektrom proizvoda. Verujem da možemo značajno da pomognemo angolskim proizvođačima. Mislim da naši prijatelji iz Angole mogu itekako da se oslone na naše ekspertize. Digitalizacija, IT sektor i veštačka inetligencija su takođe oblasti u kojima možemo da sarađujemo, u oblasti turizma, u oblasti farmacije, saradnja u oblasti elektro-mašinske industrije. Što se tiče infrastrukture, očekuje se veliki obim infrastrukturnih radova, što otvara prostor srpskim kompanijama. Veoma je širok dijapazon moguće saradnje. Kompanija Nelt je već u Angoli, to će biti dobar podstrek i za naše druge kompanije. Verujem da će Angola biti jedna od prvih zemalja sa kojom ćemo uspostaviti nove avio-linije- rekao je Vučić.

- Politički odnosi Srbije i Angole su čvrsti. Uvek smo bili jedni uz druge. Produbićemo odnose u oblasti ekonomije. Angola je mlada nacija sa vrednim i srdačnim narodom. Mi smo zemlja sa značajnim turističkim potencijalom. Mi smo usvojili nacionalni razvojni plan. Osim ulaganja u ljudski kapital, mi smo osmislili čitav niz reformi. Naša ekonomija raste i ona je sve raznolikija. Ja bih istakao sektor poljoprivrede. Mi širimo putnu i železničku infrastrukturu. Mi želimo da podstaknemo industriju. Angola i Srbija imaju jedinstvenu priliku da su komplementarne. Mi se zalažemo za okončanje ratova i sukoba. U međuvremenu, svet ne može da stane. Dođite i istražite Angolu - kazao je predsednik Angole.

Obraćanje Vučića

- Mi danas imamo posebnu čast da ugostimo predsednika Angole u našoj zemlji. Pre 49 godina poslednji put je angolski predsednik bio u našoj zemlji. To je bilo 1977. godine. I neverovatno je koliko sam srećan i zadovoljan što sam uspeo da ugostim iskrenog prijatelja Srbije. Naša zemlja je uvek bila podrška njihovoj borbi. Divili smo se junacima Angole, rekao sam predsedniku Lorensu da sam odrastao u ulici Jurija Gagarina, nedaleko od ulice Agostina Neta, mi i kao deca znali smo sve o hrabroj borbi angolskog naroda za slobodu i nezavisnost. I još iz tog vremena, rekao bih, da imamo najbliže političke, prijateljske odnose, i naši bilateralni politički odnosi nikada nisu bili dovođeni u pitanje. Jedni druge podržavamo u međunarodnim institucijama. Posebno sam zahvalan što Angola podržava teritorijalni integritet Srbije. Razmenili smo stavove o svim važnim pitanjima. Mi vodimo dve nezavisne i suverene države. Ono na šta smo obojica ukazali jeste činjenica da nismo dovoljno zadovoljni ekonomskom saradnjom. Postoje već prve investicije srpskih kompanija u Angolu. Razgovarali smo posebno u saradnji u oblasti poljoprivrede. Verujem da naši stručnjaci itekako mogu da na različite načine pomognu. Govorili smo i o svim drugim oblastima, o saradnji u oblasti vojne industrije, sutra će Lorens imati priliku da poseti Vojno tehnički institut. Mi smo veoma srećni našim političkim odnosima, ali naši ekonomski odnosi moraju to da prate. Pozivam naše prijatelje iz Angole da dođu u Srbiju. Mi želimo da iskoristimo značajan broj studenata da budu most prijateljstva. Još jedanput vam želim dobrodošlicu, da se ovde u Srbiji osećate kao kod kuće. Hvala na poštovanju koje ste ukazali Srbiji - kazao je Vučić.

Obraćanje Lorensa

- Želeo bih da počnem tako što ću zahvaliti na prijateljskom i srdačnom načinu na koji je moja delagacija dočekana. Mi računamo na solidarnost naroda Srbije. Mi smo proslavili 50. godišnjicu nezavisnosti prošle godine. Kada smo slavili nismo zaboravili da istaknemo podršku naroda iz Srbije i Jugoslavije - kazao je Lorens.

- Mi kao državnici bismo želeli da istaknemo oblasti u kojima bismo želeli da vidimo visoka ulaganja. Angola ima ogroman potencijal za razvoj turizma, takođe i poljoprivrede. Mi možemo da postanemo poljoprivredna sila na kontinentu. Ako nema investicija, znanja, privatnog kapitala da razvije ova dva sektora... Istina je da u našanje vreme zemlje ne mogu da zanemare potrebu da se ulaže u sektor odbrane. Predsednik Vučić pomenuo je da ćemo sutra ići u posetu Vojno tehničkom institutu Srbije. Angola i Srbija, kada je reč o međunarodnoj politici, dele istovetna stanovišta - globalni mir, multilaterizam, reformu Saveta bezbednosti UN kako bi on zaista mogao da ispunjava svoju s+ulogu. Angola i Srbija danas približavamo stavove i pokušavamo da se suprotstavimo negativnom trendu u međunarodnoj politici. Mi moramo da preduzme sve da se svet spasi od katastrofa - navodi predsednik Angole, koji je zahvalio na odlikovanju koje je primio.

- To je odlikovanje narodu Angole - istakao je Lorens.

Ceremonija uručenja ordenja

Orden Republike Srbije na lenti uručen je predsedniku Republike Angole. Orden Agostina Neta uručen je predsedniku Republike Srbije.

Orden Republike Srbije je najviši državni orden koji dodeljuje predsednik Republike Srbije. Dodeljuje se u dva stepena (prvi stepen na velikoj ogrlici i drugi stepen na lenti) i namenjen je isključivo predsednicima država ili vlada za naročite zasluge učinjene za srpsku državu i narod.

Ustanovljen je Zakonom o odlikovanjima Republike Srbije.

Obično se uručuje stranim državnicima tokom zvaničnih poseta u znak zahvalnosti za razvijanje bilateralnih odnosa i podršku Srbiji.

Orden Agostina Neta poznat i kao Orden dr Antonija Agostinja Neta, je državno odlikovanje Angole, ustanovljeno 12. maj 1990. Ime je dobio po Agostinju Netu, nekadašnjem predsedniku Angole.

Od svog osnivanja, orden je bio najviše državno odlikovanje sve do 2004. godine, kada je postao drugi najviši stvaranjem Ordena nacionalnog heroja.

Razmena bilateralnih dokumenata

U prisustvu dvojice predsednika, u toku je razmena bilateralnih dokumenata.

Sastanak delegacija Srbije i Angole

U Palati Srbija počeo je plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole koji predvode predsednici Aleksandar Vučić i Žoao Manuel Gonsalveš Lorens.

Na sastanku su prisutni i ministri Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević, Marko Đurić, Bratislav Gašić, Sara Pavkov, Dragan Glamočić, Boris Bratina, Aleksandra Sofronijević i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/bs

Vučić: Uveren sam da će ova poseta dati dodatni zamah našem prijateljstvu

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu.

- Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu predsedniku Lorensu i izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja novog poglavlja u prijateljstvu naših zemalja, koje je duboko ukorenjeno u nasleđu Pokreta nesvrstanih i koje se temelji na uzajamnom poštovanju, razumevanju i podršci. Uveren sam da će ova poseta dati dodatni zamah našem tradicionalnom prijateljstvu, doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole, kao i unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa - navodi se u objavi predsednika Vučića.

Tet-a-tet razgovor dvojice predsednika

Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet razgovor predsednika Srbije i predsednika Angole.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/bs

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/bs

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/bs

Doček uz najviše državne počasti

Predsednik Angole dočekan je uz najviše državne počasti, crveni tepih, intoniranje himni dve zemlje i počasni stroj garde Republike Srbije. Pored Vučića, predsednika Angole dočekali su i ministri u Vladi Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević, Marko Đurić, Bratislav Gašić, Sara Pavkov, Dragan Glamočić, Boris Bratina, Aleksandra Sofronijević i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ