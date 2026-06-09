Društvo

DANAS SE MOLITE ZA ZDRAVLJE I SPAS: Slavimo sveca čije mošti čuvaju Eviju - Turci su ga mučili da promeni veru, a on im je uzvratio dobrotom

Ana Đokić

09. 06. 2026. u 06:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Jovanu Ruskom, jednom od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svetu.

ДАНАС СЕ МОЛИТЕ ЗА ЗДРАВЉЕ И СПАС: Славимо свеца чије мошти чувају Евију - Турци су га мучили да промени веру, а он им је узвратио добротом

Foto: Unsplash/Soulseeker - Creative Photography

Prepodobni Jovan Ruski rođen je krajem 17. veka u Rusiji. Kao vojnik učestvovao je u rusko-turskim ratovima, tokom kojih je zarobljen i odveden u ropstvo u Malu Aziju. Iako je bio izložen pritiscima da promeni veru, ostao je nepokolebljiv u pravoslavnom hrišćanstvu, podnoseći teškoće sa velikom smirenošću, verom i strpljenjem.

Živeo je skromno, u štali pored kuće svog gospodara, a slobodno vreme provodio je u molitvi i postu. Njegova dobrota, poštenje i predanost Bogu ostavili su snažan utisak čak i na ljude druge vere, koji su ga poštovali još za života.

Posle njegove smrti 1730. godine, vernici su počeli da svedoče o brojnim čudima i isceljenjima koja su se događala njegovim molitvenim zastupništvom. Njegove netruležne mošti danas se čuvaju u mestu Prokopi na grčkom ostrvu Evija, gde svake godine dolaze hiljade hodočasnika iz celog sveta.

U srpskom narodu Prepodobni Jovan Ruski poštuje se kao zaštitnik bolesnih, putnika i svih koji se nalaze u nevoljama. Vernici mu se mole za zdravlje, pomoć u teškim trenucima i duhovnu snagu da istraju u iskušenjima. Njegov život ostaje snažan primer kako vera, skromnost i dobrota mogu pobediti i najteže životne okolnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRAM VAS BILO! Fudbaleri Švajcarske DŽaka i Rodrigez provocirali - pokazivali albanskog orla pred Mundijal

SRAM VAS BILO! Fudbaleri Švajcarske Džaka i Rodrigez provocirali - pokazivali "albanskog orla" pred Mundijal