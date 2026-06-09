DANAS SE MOLITE ZA ZDRAVLJE I SPAS: Slavimo sveca čije mošti čuvaju Eviju - Turci su ga mučili da promeni veru, a on im je uzvratio dobrotom
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Jovanu Ruskom, jednom od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svetu.
Prepodobni Jovan Ruski rođen je krajem 17. veka u Rusiji. Kao vojnik učestvovao je u rusko-turskim ratovima, tokom kojih je zarobljen i odveden u ropstvo u Malu Aziju. Iako je bio izložen pritiscima da promeni veru, ostao je nepokolebljiv u pravoslavnom hrišćanstvu, podnoseći teškoće sa velikom smirenošću, verom i strpljenjem.
Živeo je skromno, u štali pored kuće svog gospodara, a slobodno vreme provodio je u molitvi i postu. Njegova dobrota, poštenje i predanost Bogu ostavili su snažan utisak čak i na ljude druge vere, koji su ga poštovali još za života.
Posle njegove smrti 1730. godine, vernici su počeli da svedoče o brojnim čudima i isceljenjima koja su se događala njegovim molitvenim zastupništvom. Njegove netruležne mošti danas se čuvaju u mestu Prokopi na grčkom ostrvu Evija, gde svake godine dolaze hiljade hodočasnika iz celog sveta.
U srpskom narodu Prepodobni Jovan Ruski poštuje se kao zaštitnik bolesnih, putnika i svih koji se nalaze u nevoljama. Vernici mu se mole za zdravlje, pomoć u teškim trenucima i duhovnu snagu da istraju u iskušenjima. Njegov život ostaje snažan primer kako vera, skromnost i dobrota mogu pobediti i najteže životne okolnosti.
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