Svet

POGOĐENA KLJUČNA FABRIKA U RUSKOM SISTEMU ODBRANE: Šire se snimci žestokog udara (FOTO/VIDEO)

D.D.

10. 06. 2026. u 12:02

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PREMA pisanju sajta Exilenova+, snimci koji kruže internetom prikazuju udar ukrajinske krstareće rakete Flamingo na rusku fabriku.

ПОГОЂЕНА КЉУЧНА ФАБРИКА У РУСКОМ СИСТЕМУ ОДБРАНЕ: Шире се снимци жестоког удара (ФОТО/ВИДЕО)

Photo: Printscreen/X/@clashreport @Exilenova_plus

Ukrajinska krstareća raketa FP-5 "Flamingo" je, kako se navodi, 10. juna pogodila fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u ruskom gradu Čeboksari, koji se nalazi u Čuvaškoj Republici Rusije.

Postrojenje je poznato po proizvodnji navigacionih i antenskih sistema koji se koriste u nizu ruskih vojnih platformi, uključujući dronove, rakete i vođene avio-bombe.

Prema pisanju sajta Exilenova+, snimci koji kruže internetom prikazuju nisko leteći projektil kako preleće grad pre nego što je prijavljena eksplozija u postrojenju.

Nakon napada objavljene su fotografije i snimci koje pokazuju oštećenja na jednoj zgradi fabrike i dim koji se uzdiže iznad objekta.

Zvanična reakcija Rusije: Rakete se ne pominju

Ruske vlasti u svojim zvaničnim izveštajima danas uopšte nisu prijavile napad krstarećim raketama.

Umesto toga, Moskva je fokus stavila isključivo na bespilotne letelice, saopštivši da je protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 326 dronova u 20 federalnih oblasti, kao i 12 u blizini prestonice Rusije.

Komponente za dronove, rakete i klizne bombe

Fabrika VNIIR-Progres nalazi se u Čuvaškoj Republici u Rusiji, oko 1.000 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Moduli Kometa koje proizvodi ova fabrika koriste se u dronovima Šahid, balističkim raketama Iskander , krstarećim raketama Kalibr i navođenim avionskim (kliznim) bombama.

Analiza fotografija i snimaka pokazuje da je napad verovatno pogodio područje u blizini glavne proizvodne zgrade.

Objekat VNIIR-Progres je ranije bio meta ukrajinskih operacija dugog dometa.

U maju 2026. godine, ukrajinske odbrambene snage su navodno pogodile postrojenje krstarećom raketom FP-5 "Flamingo", nakon čega je usledio drugi talas dronova dugog dometa "Ljutiji".

Šta je F5 "Flamingo"?

FP-5 Flamingo je krstareća raketa dugog dometa koju je razvila Ukrajina, a kreirala je privatna odbrambena kompanija FajerPoint. Navodno raketa ima domet do 3.000 kilometara i dizajnirana je za duboke udare po važnim ciljevima unutar Rusije.

Flamingo je projektovan kao raketa koja može da nosi znatno veću količinu eksploziva i da pogađa strateški važne objekte na velikim udaljenostima.

Prema dostupnim informacijama, domet rakete može da dostigne i nekoliko hiljada kilometara, što joj omogućava da gađa vojne i industrijske ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Raketa koristi kombinaciju inercijalne i satelitske navigacije kako bi precizno stigla do zadatog cilja.

FP-5 Flamingo privukao je pažnju javnosti nakon izveštaja o napadima na objekte udaljene više od 1.000 kilometara od ukrajinske granice.

Zbog svog velikog dometa i snažne bojeve glave, smatra se jednim od najambicioznijih ukrajinskih projekata u oblasti raketnog naoružanja razvijenih tokom rata.

(United24media)

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