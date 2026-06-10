KAKVA IZDAJA! Zbog Hrvata dobio hitno otkaz pred Svetsko prvenstvo

SKANDAL na Mundijalu!

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske stigla je u Aleksandriju (Virdžinija) gde će joj biti baza za Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a prvi utisak iz hotela "Aka" nije sjajan pošto je otkriveno da je bilo odavanja poverljivih informacija iz njihovog tima.

Zbog toga je "pala i prva žrtva" - otkaz je dobio menadžer hotela koji je zadužen za ishranu. U pitanju je Turčin koga je rukovodstvo hotela otpustilo odmah čim se saznalo da je prekršio stroga pravila odajući poverljive informacije medijima.

"Hotel Aka sa FIFA-om i HNS-om ima ugovor prema kojem zaposleni nemaju pravo da iznose bilo kakve podatke. On je otkrio da je HNS tražio da se tokom boravka Vatrenih služe dva hrvatska vina. Jedno je Plavac mali, dok drugog nije mogao da se seti po imenu. Iako se ne radi o naročito važnim informacijama, čovek je ostao bez posla. Intervju je dao anonimno, ali su ga lako identifikovali, između ostalog i zato što je priznao da je više puta boravio u Hrvatskoj", piše "Jutarnji list".

Inače, radi se o malim količinama alkohola, najmanje ga konzumiraju igrači, a selektor Dalić takođe ne pije, dok je ranije inače već odlučeno da Hrvatska na Mundijal povede svog kuvara Tomicu Đukića koji igračima priprema uglavnom morske specijalitete.

Hrvatska je smeštena u grupu "L" što znači da će na svoj prvi meč na turniru morati da čeka, ali će isto tako imati i više nego dovoljno vremena da popravi stvari koje nisu valjale u prijateljskim utakmicama.