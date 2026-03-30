DELIJE ĆE BITI ODUŠEVLJENE! Zvezda saopštila najbolju moguću vest!

Crveno-beli imaju ambicione planove.

Večiti rivali Crvena zvezda i Partizan godinama unazad "dele" Beogradsku arenu, kada igraju abaligaške ili mečeve u Evroligi.

Najtorfejniji srpski klubovi su domaćini u istoj dvorani što nije dobro rešenje, jer tada termina za treninge prvog tima ili mlađih kategorija nema, dok su i ostali sportovi prinuđeni da se "uklapaju" sa tim terminima.

Ipak, po rečima čelnika kluba s Malog Kalemegdana, Zvezda će uskoro rešiti taj problem!

Kako naglašava predsednik Upravnog odbora crveno-belih, Živorad Vasić, u planu je da klub dobije novu halu koja bi bila trenažni centar Zvezdinih košarkaša. Tako će se rešiti goruće pitanje, dok bi četa Saše Obradovića postala "sam svoj gazda" u dvorani čiji je vlasnik.

"Osvajač Evrolige dobija novac za jednog dobrog, solidnog igrača, ali ne najboljeg. Evo videli ste, država je ušla da pomogne Monaku. Problemi su svuda, a njihovo rešavanje čini draž sporta. Već imamo ideju za sledeću godinu, sigurno je da je pred Zvezdom svetla budućnost. U planu je nova hala, naš trenažni centar, na tome vredno radimo", rekao je Živorad Vasić tokom gostovanja na forumu "Budućnost srpskog sporta" u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije.

Čelnik Zvezde otkrio je i da su popravljeni uslovi u kojima treniraju igrači košarkaške sekcije, ali da bi ona još više trebalo da se ugleda na fudbalsku.

"Trofeji su izuzetno bitni. Ali, ono na šta smo najponosniji je što smo napravili ozbiljne korake u infrastrukturi. Mi moramo da budemo mlađi brat FK Crvena zvezda, tamo vidite mnogo mladih ljudi koji sve to pokreću. Čima Moneke kaže da ovakve uslove nigde nije video i da je srećan ovde. Često javnost nije svesna koliko privrednici i ceo Upravni odbor igraju bitnu ulogu u budžetu. Uz to i država, to ne sme da bude tabu tema, kao i navijači, preko prodaje ulaznica", zaključio je Vasić.

