ODE NIKOLA MIROTIĆ! Evo gde će Srbin iz Crne Gore nastaviti karijeru nakon raspada Monaka
SRBIN iz Crne Gore sa španskim pasošem, a najbolji košarkaš Evrope, ruku na srce na zalasku karijere, Nikola Mirotić mora da pakuje kofere.
Stanje u Monaku iz dana u dan postaje sve teže, a nove informacije dodatno unose nemir unutar kluba. Prema tim navodima, 34-godišnji krilni centar nije zadovoljan trenutnom situacijom i ozbiljno razmatra promenu sredine.
Španski mediji javljaju da razvoj događaja pomno prati Huventud, koji je spreman da iskoristi priliku i dovede Mirotića. Klub iz Badalone, kako se navodi, dočekao bi bivšeg NBA i evroligaškog asa "raširenih ruku", ukoliko dođe do rastanka Monaka i iskusnog košarkaša.
Mirotić ove sezone u Evroligi beleži prosečno 10,7 poena, uz 4,4 skoka i 1,4 asistencije po utakmici, za 19:06 minuta na parketu u 27 odigranih mečeva. Njegovi procenti šuta su izuzetni - 57,4% za dva, 39,2% za tri i 81,7% sa linije slobodnih bacanja.
