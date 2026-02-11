OVOG DATUMA STIŽE ZAHLAĐENJE I SNEG: Pred Srbijom novi temperaturni šok, evo kakvo nas vreme čeka za Sretenje
NAREDNIH dana Srbiju očekuju temperaturne oscilacije - smena snega, ledene kiše, vetra i sunca, ali i prolećne temperature od 18 stepeni!
Srbiju očekuje smena hladnih i toplih talasa, uz česta naoblačenja, povremene padavine i jak vetar, dok će se temperature u kratkom roku kretati od zimskih do prolećnih vrednosti.
- U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine do danas prepodne stvaranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim krajevima Srbije u istom periodu ponegde se prolazno može zadržati manji snežni pokrivač - navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).
Temperaturne oscilacije
RHMZ navodi da se u Srbiji očekuje toplije vreme, dok će u košavskom području i dalje biti vetrovito.
- Prepodne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost. Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 12 do 16. U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 1 stepen - saopštio je RHMZ.
U četvrtak toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni, ali i dalje u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Tokom dana promenljivo sa dužim sunčanim periodima, a uveče i tokom noći uz novo naoblačenje sa kišom sa zapada.
- U petak malo hladnije uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Tokom dana oblačno sa slabom kišom, sredinom dana prestanak padavina u severnim, a do kraja dana u svim predelima Srbije uz postepeno razvedravanje. U subotu pretežno sunčano, ali se krajem dana očekuje novo naoblačenje sa kišom - navodi RHMZ.
U nedelju 15. februara oblačno sa kišom i hladnije, posle podne uz dalji pad temperature kiša će kratkotrajno preći u sneg. Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.
"Deluje da prave zime više neće biti"
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je takođe svoju prognozu na Fejsbuk profilu koju prenosimo u celosti.
- Od danas nad većim delom regiona osetno toplije, samo još na istoku Srbije hladno. Do nedelje relativno toplo uz kišu povremeno, obilniju duž Jadrana, dok se u nedelju očekuje prolazno jače pogoršanje i zahlađenje uz padavine - navodi Čubrilo.
Navodi da od srede ka nama kreće osetno topliji vazduh sa jugozapada koji će strujati u prednjoj strani jakog cikona sa centrom nad zapadom Evrope.
- Do nedelje umereno do znatno oblačno i relativno toplo uz kišu povremeno, više padavina uz balu Jadrana. Duvaće južni vetar, duž Jadrana jugo. Samo će još u sredu na istoku Srbije biti hladno. U nedelju se očekuje formiranje jakog, sekundarnog ciklona nad Jadranom koji bi uslovio jače pogoršanje, ali i zahlađenje te bi osim kiše i planinskog snega, sneg bio moguć i u nizijama - dodao je Čubrilo.
U nedelju će početi jak severozapadni vetar i bura duž Jadrana, dok će se dnevni maksimum kretati od 0 na severu i zapadu do oko plus sedam na jugu regiona.
- Padavine će već sledećeg dana prestati jer će se ciklon brzo izmeštati na severoistok te bi oko 16.02. bilo suvo i hladno. Zatim je moguće novo kraće otopljenje i ponovo novo zahlađenje. Deluje da prave zime više neće biti i da ulazimo u trend vrlo promeljivog vremena uz smenu toplih i hladnih talasa ali nekog dužeg zahlađenja teško da će više biti - naveo je.
(Kurir)
