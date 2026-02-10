ĐOKOVIĆ U ŠOKU KADA JE SAZNAO KOLIKO U HRVATSKOJ IMA RODBINE: "Nisam to znao!"

Najnovije vesti čiji je glavni junak Novak Đoković - stižu iz Hrvatske.

FOTO: Tanjug/AP

Jer, tamo je glavna vest na jednom od najvećih medija, "Večernjem listu", baš ona čiji je naslov i ovde prenet.

A ceo tekst glasi ovako:

"Jedan od najboljih tenisera svih vremena Novak Đoković nikada nije skrivao svoje poreklo koje vuče iz Crne Gore odnosno Hrvatske, odnosno nikada nije pravio razliku između ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti.



Đoković ima hrvatsko poreklo po svojoj majci Dijani čija je porodica rodom iz Vinkovaca.







U Vinkovcima je poslednji put bio pre više od 15 godina, ali nije zaboravio na rodbinu. Jednom prilikom se prisetio kako je taj susret izgledao.



- Čak sam igrao tamo i neke juniorske turnire, sećam se. Tada sam i upoznao familiju, i nisam zapravo ni znao koliko rodbine imam. I tetaka i stričeva - rekao je Nole. Novak Đoković / Tanjug/AP

– Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, takođe je rođena u istom mestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se posle venčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvek sam govorio da sam Jugosloven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla – ispričao je njegov deda Zdenko Žagar.

Hrvatsku voli da poseti i kako bi uživao nakon naporne sezone na Jadranskoj obali, a otkrio je gde mu je najlepše.

- Pa, ostrva, definitivno. Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najlepša na svijetu. Jesam obišao dosta zemalja, ali nekako tamo se čovjek najlepše oseća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se nekako uvek lepo osećao, uvek su me ljudi na lep način primali i uvek sam bio dobrodošao - poručio je Đoković", a zaključuje se u tekstu koji je danas među pet najčitanijih koje je objavio "Večernji list".

