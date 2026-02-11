VREMENSKI ROLERKOSTER PRED NAMA: Vremenska prognoza za sredu, 11. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Toplije vreme, u košavskom području i dalje vetrovito.
Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost.
Posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu.
Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Prestanak košave prognozira se u petak.
Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 12 do 16.
U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 1 stepen.
VREME U BEOGRADU
Toplije vreme ali i dalje vetrovito.
Pre podne pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada.
Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura oko 1 stepen, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.
U četvrtak će biti toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni, ali i dalje u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju.
Tokom dana očekuje se promenljivo vreme sa dužim sunčanim periodima, a uveče i tokom noći novo naoblačenje sa kišom sa zapada.
U petak se očekuje malo hladnije vreme uz skretanje vetra na severozapadni pravac.
Tokom dana biće oblačno sa slabom kišom, a sredinom dana očekuje se prestanak padavina u severnim, a do kraja dana u svim predelima Srbije uz postepeno razvedravanje.
U subotu će biti pretežno sunčano, ali se krajem dana očekuje novo naoblačenje sa kišom.
U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i hladnije, posle podne uz dalji pad temperature kiša će kratkotrajno preći u sneg.
(sputnikportal.rs)
