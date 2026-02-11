Hapšenja i istraga

POLICIJSKA AKCIJA: Zaplenjeno 8 kilograma kokaina, eksploziv, bombe, snajper i silikonske maske

В.Н.

11. 02. 2026. u 08:00

U VELIKOJ akciji UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.

Foto: Printscreen/MUP

Kako saznajemo, zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

(Kurir)

