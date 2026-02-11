POLICIJSKA AKCIJA: Zaplenjeno 8 kilograma kokaina, eksploziv, bombe, snajper i silikonske maske
U VELIKOJ akciji UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.
Kako saznajemo, zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.
(Kurir)
