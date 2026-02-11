POLICIJSKA AKCIJA: Zaplenjeno 8 kilograma kokaina, eksploziv, bombe, snajper i silikonske maske

STEFAN Zlatanović iz Lebana, koji je optužen da je sa Lukom Vučetićem ubio Ranka Radoševića na benzinskoj pumpi u Rušnju 9.3.2023. godine, ponovo je na suđenju u Višem sudu u Beogradu održanom danas pominjao čoveka za kojeg tvrdi da im je Radošević tražio da ga ubiju postavljanjem bombe pod auto, a oni su odbili, jer nisu hteli nikoga da ubiju, pa su onda narednog dana pucali i ubili Radoševića.