CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su Rusi uradili na prijateljskom meču (VIDEO)
NEMILE scene nam dolaze iz nama drage Rusije!
Naime, ogromnim skandalom završen je prijateljski meč između ekipa Krila Sovjetov i Kamaza. Čak ekipe nisu privele utakmicu kraju zbog masovne tuče.
Inače, utakmica je od samog početka bila gruba, već u 29. minutu defanzivac Samare Dominik Oroz dobio je žuti karton zbog faula u svom kaznenom prostoru, čime je poklonio penal protivniku.
Kamaz je poveo pogotkom Vladislava Davidova, a fudbaler Krilja je pet minuta kasnije napravio prekršaj za drugi žuti karton i morao je da napusti teren.
Time incidenti nisu završeni. U 44. minutu igrač Samare Nikolaj Raskazov se u borbi za loptu u vazduhu sudario sa vezistom Kazanjaca Amacem Revazovim. Ovaj je nešto dobacio protivniku, nakon čega je Raskazov u stilu Zinedina Zidana glavom udario rivala i razbio mu lice.
Revazov je pao na travu, saigrači su dotrčali da ga zaštite, a jednog od njih Nikolaj je pokušao da udari desnim krošeom. Usledila je tuča.
Posle obračuna crvene kartone dobili su sam Raskazov, njegov saigrač Maksim Vitjugov i jedan fudbaler gostujuće ekipe. Doneta je odluka da se utakmica ne nastavi.
Sve u svemu ružne scene sa fudbalskih terena.
