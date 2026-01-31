CELA AMERIKA ZATEČENA: Evo šta je uradio najpoznatiji srpski zet u NBA ligi, jedna od najvećih zvezdi košarke

U Americi ga znaju kao vrhunskog košarkaša, za nas u Srbiji je poznat i kao "srpski zet" jer mu je izabranica Danijela Rajić. Ali, iako sa njom i decom uživa, na parketu neko vreme neće.

Košarkaš Filadelfije Pol Džordž propustiće čak 25 narednih utakmica jer je suspendovan.

Razlog?

"Korišćenje nedozvoljenih sredstava".

Detalji nisu obelodanjeni, ali on je već bio spreman da reaguje - pa je tako I-Es-Pi-En (ESPN) odmah preneo i njegovu reakciju:

- Tokom proteklih nekoliko godina, govorio sam o važnosti mentalnog zdravlja i tokom nedavnog traženja lečenja za sopstveni problem, napravio sam grešku uzimajući pogrešan lek. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke i izvinjavam se organizaciji Siksersa, saigračima i navijačima Filadelfije zbog loših odluka tokom ovog procesa. Fokusisan sam na to da iskoristim ovo vreme kako bih se uverio da su moj um i telo u najboljem stanju da pomognem timu kada se vratim - istakao je pomenuti NBA as.

Pol Džordž - statistika

Džordž (36) je jedan od najboljih igrača današnjice, ali ove sezone ima za njega skromne proseke od 16 poena, 6,1 skoka i 3,7 asistencija po utakmici.

Umeo je da ima proseke i od 28 poena po meču, kao kada je 2018/2019 nosio dres Oklahome, i imao pritom i 8,2 skoka, 4,1 asistenciju i 2,2 "krađe" po takmičarskom nastupu.

