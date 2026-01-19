FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!

Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije

FOTO: Tanjug/AP

Čak osmi put Jokić je izabran za nastup u Ol-star utakmici.

I to kao starter, u novom formatu "sudar svih košarkaških zvezda"!

Now showing: The best player in the world 🍿 pic.twitter.com/eUzvOiKNmq — Denver Nuggets (@nuggets) January 19, 2026

Iz Zapadne konferencije, kao starteri su, glasovima navijača, NBA igrača i trenera, izabrani Luka Dončić, Šai Gildžis-Aleksander, Stef Kari, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

Sa "istoka" su tu Džejlen Branson, Janis Adetokumbo, Tajris Maksi, Kejd Kaningem i Džejlen Braun.

Kako se uopšte igra taj "novi Ol-star"?!

Prvi put istoriji, Ol-star utakmica će, zapravo, biti četiri meča u kome će ovdašnji ljubitelji košarke navijati - za "tim sveta".

Naime, sastaviće se tri ekipe "NBA zvezda", dve od američkih košarkaša, a treća od stranaca, tzv. "Tim sveta" u kome će, sada već jasnom biti Jokić, Šai, Dončić, Vembanjama, Adetokumbo...

Ta tri tima će igrati svako protiv svakog, pa će se formirati tabela, i onda će dve najsupešnije ekipe igrati još jednom međusobno, "u meču za titulu".

Kao i ranije, 24 NBA Ol-stara (po 12 iz svake konferencije) biće izabrana na sledeći način: po pet "startera" su upravo proglašeni od strane navijača (koji čine 50% glasova), trenutnih NBA igrača (25%) i medijskog žirija (25%), a po sedam igrača koji će biti proglašeni rezervama iz svake konferencije biće izabrani od strane glavnih trenera NBA. Ove godine, Ol-star košarkaši će biti izabrani bez obzira na poziciju, a sam proces raspoređivanja igrača u dva američka tima biće određen naknadno.

Ol-star je 15. februara u Inglvudu, u Kaliforniji.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,6 poena po utakmici, 12,2 skoka i 11 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, peti je po poenima, a sedmi je po ukupnoj realizaciji šuta iz igre (čak 60,5%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - januar 2026.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Los Anđeles Lejkersa kod kuće - sreda, 21.01. - od 04.00

Protiv Vašington Vizardsa u gostima - petak, 23.01. - od 01.00

Protiv Milvoki Baksa u gostima - subota, 24.01. - od 02.00

Protiv Memfis Grizlisa u gostima - nedelja, 25.01. - od 21.30

Protiv Detroit Pistonsa kod kuće - sreda, 28.01. - od 03.00

Protiv Bruklin Netsa kod kuće - petak, 30.01. - od 03.00

Protiv Los Anđeles Klipersa kod kuće - subota, 31.01. - od 04.00

