KOLORADO SE CRVENI OD STIDA! Denver razbijen u komade
Denver Nagets ubeđivo su poraženi od Šarlota 110:87 u meču koji je odigran u noći između nedelje i ponedeljka.
Bez Srbina ne ide! Naime, Denver je početkom decembra rutinski savladao Šarlot sa Nikolom Jokićem u timu (115:106), a sad je usledila osveta. Srpski centar je zbog povrede propustio 11 utakmicu zaredom Denver Nagetsa.
Hornetsi su već u prvoj četvrtini imali 15 poena prednosti i samo nastavi da poveđavaju vođstvo, pa su tokom treće četvrtine gosti su imali i najvećih +30. Tek u poslednjih 12 minuta Denver je uspeo da ublaži poraz.
Najefikasniji u redovima ekipe trenera Dejvoda Adelmana je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dao 15, a Džejlen Piket 12, Pejton Votson nije bio raspoložen, meč je završio sa 11 poena.
Hornetse je nosio Brendon Miler koji je dao 23 poena, Rajan Kalkbrener je sakupio 16 poena, Kolin Sekston i Kon Knupel su imali po 14, Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova, dok je Lamelo Bol postigao dao deset poena i podelio šest asistencija.
Naredni meč Nagetsi igraju u noći između utorka i srede kada će dočekati Los Anđeles Lejkerse.
