JAGO NAPUŠTA ZVEZDU? Posle ponoći morao da se objašnjava zbog misteriozne poruke
BRAZILSKI košarkaš Jago dos Santos podigao je veliku prašinu objavom na društvenim mrežama, a mnogi su je protumačili kao oproštaj od Zvezde-
Ipak, Brazilac je ubrzo stavio tačku na sve spekulacije i jasno poručio da ne planira odlazak iz kluba.
Nastupio je Zvezdin plej u pobedi nad Zadrom (80:67), za 24 minuta na parketu doprineo je sa sedam poena, četiri skoka i asistencijom više, a nakon meča porukom na Tviteru (Iksu) privukao je veliku pažnju.
- Bez obzira na trud i način na koji radiš, nikada nije dovoljno. Iscrpljujuće je. Srećno - uz emotikon ruke koja maše.
Objava je protumačena kao mogući nagoveštaj rastanka, pogotovo imajući u vidu da je Dos Santos bio praktično otpisan na početku sezone.
Kako bi otklonio svaku dilemu, Dos Santos se ponovo oglasio i poslao jasnu poruku navijačima.
- Zdravo svima, život je lep i neću ići nigde dok ne ostvarimo naše ciljeve. Volim što sam ovde. Laku noć - napisao je on posle ponoći.
Južnoamerički plejmejker u ABA ligi ove sezone prosečno beleži 7,4 poena, 1,8 skokova i 4,2 asistencije po utakmici.
U Evroligi su mu brojke skromnije – 3,3 poena i 2,6 asistencija.
