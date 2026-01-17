"DOBRO JE DA SAM MORAO DA IZROTIRAM": Saša Obradović se oglasio posle nove pobede Zvezde u ABA ligi

TRENER košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Zadra da je njegova ekipa odigrala koliko je bilo dovoljno da trijumfuje i dodao da bitno da crveno-beli zadrže dobar ritam u nastavku sezone.

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Ekipa iz Beograda je gostima savlada ekipu Zadra rezultatom 80:67,u meču 15. kola grupe B ABA lige.

- Zaslužena pobeda. Igrali smo koliko je bilo dovoljno da pobedimo posle fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram, da dam prostor igračima koji su manje igrali i da zadržimo ritam za nastavak sezone jer ćemo imati mnogo utakmica u gostima - rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Zvezda će sledeće nedelje gostovati Monaku i Virtusu u duplom kolu Evrolige.

