"DOBRO JE DA SAM MORAO DA IZROTIRAM": Saša Obradović se oglasio posle nove pobede Zvezde u ABA ligi
TRENER košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Zadra da je njegova ekipa odigrala koliko je bilo dovoljno da trijumfuje i dodao da bitno da crveno-beli zadrže dobar ritam u nastavku sezone.
Ekipa iz Beograda je gostima savlada ekipu Zadra rezultatom 80:67,u meču 15. kola grupe B ABA lige.
- Zaslužena pobeda. Igrali smo koliko je bilo dovoljno da pobedimo posle fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram, da dam prostor igračima koji su manje igrali i da zadržimo ritam za nastavak sezone jer ćemo imati mnogo utakmica u gostima - rekao je Obradović na konferenciji za novinare.
Zvezda će sledeće nedelje gostovati Monaku i Virtusu u duplom kolu Evrolige.
