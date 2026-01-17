Košarka

"DOBRO JE DA SAM MORAO DA IZROTIRAM": Saša Obradović se oglasio posle nove pobede Zvezde u ABA ligi

Танјуг

17. 01. 2026. u 22:31

TRENER košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Zadra da je njegova ekipa odigrala koliko je bilo dovoljno da trijumfuje i dodao da bitno da crveno-beli zadrže dobar ritam u nastavku sezone.

ДОБРО ЈЕ ДА САМ МОРАО ДА ИЗРОТИРАМ: Саша Обрадовић се огласио после нове победе Звезде у АБА лиги

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Ekipa iz Beograda je gostima savlada ekipu Zadra rezultatom 80:67,u meču 15. kola grupe B ABA lige.

- Zaslužena pobeda. Igrali smo koliko je bilo dovoljno da pobedimo posle fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram, da dam prostor igračima koji su manje igrali i da zadržimo ritam za nastavak sezone jer ćemo imati mnogo utakmica u gostima - rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Zvezda će sledeće nedelje gostovati Monaku i Virtusu u duplom kolu Evrolige.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva