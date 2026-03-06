SEDMI dan rata, Bliski istok je u plamenu nakon novih vazdušnih napada.

Foto: Profimedia

Iran: Intenziviraćemo napade na neprijateljske položaje

Teheran će u narednim danima intenzivirati napade na položaje SAD i Izraela, saopštio je centralni štab iranske vojne komande Hatam el-Anbija.

- Udari će postati još jači i rašireniji - navodi se u saopštenju koje je objavila novinska agencija Tasnim.

Mediji: Iran gađao Izrael projektilima sa kasetnom municijom

Izraelski Ynet njuz piše da su neki od iranskih projektila sadržali kasetnu municiju, ali da nema podataka o povređenim osobama.

Kasetna municija je zabranjena Konvencijom o kasetnoj municiji iz 2008. godine, koju je do 2025. godine potpisalo i ratifikovalo više od 110 država, a po kojoj je zabranjena svaka upotreba, proizvodnja, skladištenje i transfer ovog oružja zbog njegove neselektivnosti i dugoročne opasnosti po civile.

Napadnuta najveća američka vojna baza na Bliskom istoku

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su njihove vazdušne snage uspešno presrele napad dronom usmeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku.

Pre toga katarska vlada je poslala sigurnosna upozorenja na mobilne telefone u zemlji, upozoravajući stanovnike da se drže podalje od prozora i otvorenih prostora, piše Bi-Bi-Si.

Istovremeno ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je Iran ciljao hotel i dve stambene zgrade u glavnom gradu Manami. U objavi na društvenoj mreži Iks navodi se da je poslednji napad uzrokovao "materijalnu štetu, ali ne i gubitak života".

Iranski mediji: Probijena odbrana Tel Aviva

Vazdušno-svemirske snage iranske vojske (IRGC) pokrenule danas napad na Izrael, koristeći rojeve samoubilačkih dronova i napredne rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama kako bi zaobišle ​​višeslojnu protivvazdušnu odbranu Izraela.

Kako se navodi rakete Hajber su probile odbranu Tel Aviva u masovnom združenom napadu, prenosi iranska Press tv.

Dodaje se da su se rakete prilikom leta ka svojim ciljevima, fragmentisale u desetine manjih, brzih bojevih glava, što je izraelske presretače, uključujući i "Čeličnu kupolu" i "Davidovu praćku", učinilo potpuno neefikasnim.

"Teheran hitno traži dogovor" Tramp im poručio "da malo kasne"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran pokušava da postigne dogovor sa SAD-om, ali da je, prema njegovim rečima, za to "malo kasno".

Više o tome čitajte OVDE.

Izraelski napadi pogodili Bejrut tokom noći

Izraelski napadi pogodili su tokom noći Bejrut. Izraelska vojska je saopštila da je počela napade na južna predgrađa Bejruta neposredno pre 21 sat po britanskom vremenu u četvrtak, a da je cilj napada bila infrastruktura libanskog proiranskog militantnog pokreta Hezbolaha u gusto naseljenom kvartu Dahija, saopštila je izraelska vojska (IDF), preneo je Skaj njuz. Ranije tokom dana izraelske oružane snage izdale su upozorenja na evakuaciju za gotovo polovinu grada.

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič zapretio je u četvrtak masovnim razaranjem uporedivši predrađa Bejruta s Kan Junisom u Gati, koji je skoro u potpunosti uništen tokom izraelskih napada na palestinsku teritoriju.

Svetski lideri, uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona i španskog premijera Pedra Sančeza, apelovali su na Izrael da smanji napetost i spreči širenje sukoba na novu frontu u Libanu. Izrael tvrdi da se odmazda odnosi na raketne napade Hezbolaha na sever Izraela u ponedeljak. Prema podacima Ministarstva zdravlja Libana, od ponedeljka do večeras, u izraelskim napadima širom Libana poginule su najmanje 123 osobe, dok je više od 680 ranjeno.

Procena cene rata za SAD - stotine miliona dolara dnevno

Analitičari procenjuju da rat protiv Irana košta američke poreske obveznike više od 890 miliona dolara dnevno, na osnovu poznatih vojnih operacija i procena troškova Kongresa.

Taj podatak objavio je Si-En-En uz kratki video prikaz navedenih brojki i obrazloženja istih.

Katar presreo napad dronom, Iran gađao hotel u Bahreinu

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su njihove vazdušne snage uspešno presrele napad dronom usmeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku.

BREAKING: Footage from a hotel in Manama, Bahrain’s capital, after an Iranian attack. Bahrain’s Interior Ministry says two hotels were hit tonight. pic.twitter.com/LIKcj9fR5L — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 5, 2026

Pre toga katarska vlada je poslala sigurnosna upozorenja na mobilne telefone u zemlji, upozoravajući stanovnike da se drže podalje od prozora i otvorenih prostora, piše BBC.

Istovremeno ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je Iran ciljao hotel i dve stambene zgrade u glavnom gradu Manami. U objavi na društvenoj mreži Iks navodi se da je poslednji napad uzrokovao "materijalnu štetu, ali ne i gubitak života".

Hezbolah upozorava izraelske stanovnike da evakuišu područja blizu granice

Hezbolah je upozorio izraelske stanovnike da evakuišu gradove u krugu od 5 kilometara od granice sa Libanom.

Upozorenje je objavljeno u poruci na njihovom Telegram kanalu na hebrejskom rano u petak, javlja Reuters.

Hezbollah issues an evacuation warning to residents of the northern Israeli communities located within 5 km of the border line. pic.twitter.com/VmnowMAYEj — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) March 6, 2026

"Agresija vaše vojske protiv libanskog suvereniteta i bezbednih građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja proterivanja koju sprovodi neće proći nekažnjeno", rekao je Hezbolah.

Izraelska vojska je započela talas udara na Liban kasno u četvrtak uveče, nakon što je ljudima rekla da napuste južna predgrađa Bejruta, koje je uporište Hezbolaha.

SAD: Potopljeno više od iranskih 30 brodova, u poslednja 72 sata pogođeno 200 meta

Komandant Centralne komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država admiral Bred Kuper saopštio je da je američka vojska od početka rata SAD i Izraela protiv Irana potopila više od 30 iranskih brodova i da su iranska lansiranja balističkih raketa smanjena su za oko 90 odsto, dok je upotreba bespilotnih letelica opala za oko 80 procenata. On je rekao da američka vojska ubrzano sprovodi operaciju "Epski bes" protiv Irana i da je u poslednja 72 sata pogođeno gotovo 200 meta, uključujući ciljeve u blizini Teherana. On je, kako prenoci NBC Njuz, dodao da su u poslednjih sat vremena dva bombardera bacila "na desetine penetracionih bombi" teških više od jedne tone na duboko ukopane lansere balističkih raketa. Kuper je naveo i da su napadi pogodili iranski ekvivalent svemirske komande, što, kako je rekao, umanjuje sposobnost Irana da preti američkim interesima. Istakao je da je iranska mornarica pretrpela velike gubitke i da je do sada potopljeno ili uništeno više od 30 iranskih brodova. On je dodao da cilj operacije nije samo uništavanje postojećih kapaciteta Irana već i sprečavanje njihove obnove. "Kako prelazimo u narednu fazu operacije, sistematski ćemo demontirati iranske kapacitete za proizvodnju raketa u budućnosti, a taj proces je već u toku", rekao je Kuper. Kuper je naveo i da američke snage raspolažu dodatnim operativnim sposobnostima za presretanje i obaranje iranskih dronova o kojima javno ne govore. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Votren: Francuski nosač aviona stiže u Sredozemno more u subotu

Francuski nosač aviona "Šarl de Gol", premešten iz Baltičkog mora nakon eskalacije na Bliskom istoku, stići će u Sredozemno more u subotu, saopštila je francuska ministarka odbrane Katrin Votren.

"Iako je francuski predsednik Emanuel Makron u utorak najavio raspoređivanje nosača aviona "Šarl de Gol" i njegove pratnje u Mediteran, Francuska nije u ratu", istakla je Votren na RTL-u.

Ona je objasnila da bi nosač aviona i njegovih pratećih šest fregata stigli do Sredozemnog mora, treba da prođu kroz Gibraltarski moreuz.

"Nosač aviona će proći kroz Gibraltar sutra uveče ili u subotu uveče. Dakle, ovog vikenda, ili da budem precizna, u subotu, nosač aviona će biti u Sredozemnom moru", rekla je Votren.

Votren je naglasila da je Francuska fokusirana na zaštitu svojih građana, objekata i na pružanje podrške zemljama sa kojima ima sporazume o odbrani i da je pozicija Francuske strogo defanzivna. Ona je najavila i da će šest dodatnih borbenih aviona "rafal", pored onih koji su već raspoređeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima radi zaštite francuskih baza, takođe će biti poslato u okviru sporazuma koje Francuska ima s drugim državama. "Ne govorimo o slanju trupa", istakla je ministarka odbrane Francuske i dodala da Pariz radi i na tome da evakuiše svoje državljane sa Bliskog istoka i da to trenutno ne uključuje vojne resurse. "Operacije se izvode civilnim avionima i to po prioritetu, počevši od ranjivih osoba, starijih osoba i maloletnika bez pratnje", objasnia je Votren.

Hegset: SAD imaju dovoljno municije, akcija protiv Irana je tek počela

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana tek počela i da je "odlučna i održiva", ističući da SAD raspolažu dovoljnim zalihama municije i oružja da kampanju vode koliko god bude potrebno. "Nemamo manjak municije. Naši zalihe ofanzivnog i odbrambenog naoružanja omogućavaju nam da akciju vodimo onoliko dugo koliko bude potrebno", rekao je Hegset, prenosi NBC Njuz. Hegset je istakao i da SAD isključivo kontrolišu vremenski okvir aktivnosti u Iranu i da će to činiti "sve dok je potrebno da se osigura da Sjedinjene Američke Države ostvare" svoje ciljeve. "Mi određujemo tempo. Mi određujemo vremenski okvir koji vodi komandant na terenu", istakao je američki ministar odbrane. On je dodao i da su američke snage neutralisale većinu iranske mornarice, pogodile raketne baze i lansere i uspostavile "potpunu dominaciju nad vazdušnim prostorom" On je naglasio da je ova vojna operacija različita od "glupih, politički korektnih ratova prošlosti" i poručio da SAD nemaju planove za primanje izbeglica iz regiona, ističući da zemlje Zaliva same mogu da se brinu o toj populaciji. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

BONUS VIDEO