ZVEZDA SE REVANŠIRALA ZADRU: Crveno-beli ubedljivi u Hrvatskoj, sledi duplo kolo Evrolige
CRVENA zvezda revanširala se Zadru za poraz u prvom delu sezone. Crveno-beli su trijumfovali u dvorani "Krešimir Ćosić" sa 67:80 (22:21, 12:21, 16:26, 21:12).
Najveći dobitak za klub iz Beograda na ovoj utakmici je to što u tim posle 310 dana vratio Džoel Bolomboj. On je na parketu proveo osam i po minuta i nije uspeo da se upiše u strelce, no zabeležio je četiri skoka i jednu blokadu.
Zadar je evroligašu parirao samo u prvih 10 minuta. Nakon toga je Zvezda dodala gas i na veliki odmor je otišla sa osam poena prednosti - 34:42.
Treća četvrtina koju su gosti dobili sa 16:26 je definitivno otklonila sve dileme što se tiče pobednika.
Posusali su malo crveno-beli u poslednjem kvartalu, ali to se i moglo očekivati s obzirom na to da ih naredne nedelje očekuje duplo kolo u Evroligi.
Najefikasniji u timu iz Beograda bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 15 poena, pratio ga je Dejan Davidovac sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Lovro Mazalin sa 19 poena i 13 skokova, dok je Boris Tišma dodao 12.
Zvezda u B grupi ABA ligi ima učinak 10-3, dok eZadar na 4-10.
