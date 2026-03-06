TENISKI SVET JE ZATEČEN! Novak Đoković povukao šokantan potez pred start Indijan Velsa
OVO niko nije očekivao!
Novak Đoković vratiće se na teren u Indijan Velsu gde će pored singla, igrati i u dublu. Srbin je odlučio da u Kaliforniji nastupi u tandemu sa grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom, koji je u dosadašnjem delu karijere dubl uglavnom igrao sa svojim rođenim bratom.
Njih dvojica su dobili specijalnu pozivnicu organizatora da se pojave u konkurenciji parova. Već u prvom kolu turnira u Indijan Velsu Đoković i Cicipas će imati izuzetno težak zadatak.
Rivali će im biti Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce i samim tim su ogromni favoriti protiv tandema koji nikada ranije nije igrao zajedno na ovako značajnom takmičenju.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
KAKAV SUNOVRAT! Dvostruki Grend slem finalista ispada iz TOP 50 na ATP listi!
05. 03. 2026. u 13:20
SADA JE SVE JASNO! Zbog ovoga Novak Đoković još dugo neće u penziju
05. 03. 2026. u 09:15
TENISKI SVET U NEVERICI! Novak Đoković potvrdio šok vest pred Indijan Vels
05. 03. 2026. u 08:35
NEKA ČUJE CEO SVET! Oglasio se Novak Đoković pred start Indijan Velsa i začepio usta svima
05. 03. 2026. u 07:00
REAL U PROBLEMU, SELTA SANjA NOVI UDARAC: "Nebeskoplavi" jure duplu pobedu nad Madriđanima!
"KRALjEVIĆI" dolaze u Vigo posle dva uzastopna ligaška poraza, dok je Selta u seriji pobeda i veruje da na "Balaidosu" (21.00) može ponovo da iznenadi velikog rivala kao što je učinila u prvom delu sezone (2:0).
06. 03. 2026. u 07:00
IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.
05. 03. 2026. u 12:19
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)