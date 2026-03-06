Tenis

TENISKI SVET JE ZATEČEN! Novak Đoković povukao šokantan potez pred start Indijan Velsa

Новости онлине

06. 03. 2026. u 09:31

OVO niko nije očekivao!

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković vratiće se na teren u Indijan Velsu gde će pored singla, igrati i u dublu. Srbin je odlučio da u Kaliforniji nastupi u tandemu sa grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom, koji je u dosadašnjem delu karijere dubl uglavnom igrao sa svojim rođenim bratom.

Njih dvojica su dobili specijalnu pozivnicu organizatora da se pojave u konkurenciji parova. Već u prvom kolu turnira u Indijan Velsu Đoković i Cicipas će imati izuzetno težak zadatak.

Rivali će im biti Marselo Arevalo i Mate Pavić koji su postavljeni za treće nosioce i samim tim su ogromni favoriti protiv tandema koji nikada ranije nije igrao zajedno na ovako značajnom takmičenju.

