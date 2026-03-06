IZDAJA! Fudbalerkama Irana preti smrtna kazna (VIDEO)

Iranska ženska fudbalska reprezentacija našla se u centru velike političke i društvene kontroverze nakon utakmice Azijskog kupa.

Screenshot

Njihova odluka da ne pevaju himnu pre utakmice protiv Južne Koreje izazvala je negativne reakcije u Iranu, a neki režimski mediji su čak nazvali igračice izdajnicima.

Kontroverzu je dodatno podstakla izjava voditelja iranske državne televizije Mohameda Reze Šahbazija, koji je u emisiji "Fusnota" rekao da se prema fudbalerkama treba postupati veoma strogo.

Prema njegovim rečima, takav čin u ratnim okolnostima predstavlja izdaju. U Iranu se izdaja smatra jednim od najtežih zločina, kažnjivim smrću.

- U ratnim uslovima, svako ko učini nešto protiv svoje zemlje mora biti strože kažnjen. Javnost i vlasti moraju takve ljude smatrati izdajnicima - rekao je Šahbazi.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Podsećanja radi, fudbalerke su stajale u tišini tokom pevanja himne, što su mnogi protumačili kao simboličan protest protiv režima. Sve se dogodilo u veoma napetom trenutku, samo nekoliko dana nakon što je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskom napadu.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su, prema nekim izveštajima, igračice naknadno imale problema sa kontaktiranjem porodica zbog prekida internet veza u Iranu.

Pre sledeće utakmice protiv Australije, koju su iranske žene izgubile sa 4:0, reprezentacija je ipak pevala himnu. Neki komentatori smatraju da je to urađeno pod pritiskom vlasti.

Na društvenim mrežama pojavili su se pozivi australijskim vlastima da ponude azil fudbalerkama, uz upozorenja da bi mogle da se suoče sa ozbiljnim posledicama po povratku u Iran.

Čitav slučaj je izazvao veliku pažnju u međunarodnoj javnosti i ponovo otvorio debatu o položaju sportista i slobodi izražavanja u Iranu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu