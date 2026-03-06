ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice

AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.

Foto: Reuters

Rojters nije uspeo da utvrdi više detalja o istrazi, uključujući koji su dokazi doveli do te privremene procene, koja vrsta municije je korišćena, ko je tačno odgovoran ili zašto bi Sjedinjene Države mogle da napadnu školu. Američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je u sredu da vojska istražuje incident.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti vojnih pitanja, nisu isključili mogućnost da se pojave novi dokazi koji bi oslobodili SAD odgovornosti i ukazali na drugog krivca za napad.

Rojters nije mogao da utvrdi koliko će istraga trajati niti koje dokaze američki istražitelji traže pre nego što donesu konačnu procenu.

Napad na školu u Minabu

Škola za devojčice u Minabu, na jugu Irana, pogođena je u subotu, prvog dana američkih i izraelskih napada na tu zemlju. Iranski ambasador pri UN u Ženevi Ali Bahreini izjavio je da je u napadu poginulo 150 učenica. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi taj broj.

Pentagon je uputio pitanja Rojtersa na Centralnu komandu američke vojske, čiji je portparol, kapetan Timoti Hokins, rekao:

- Bilo bi neprimereno komentarisati dok je incident pod istragom.

Official Announcement.



42 school girls are martyred in Iran after American bombing on a school.



Imagine if these were Americans or Israelis ? The whole world would have condemned it. pic.twitter.com/EfcPMMPeKV — Mir Mohammad Alikhan (@MirMAKOfficial) February 28, 2026

Bela kuća nije direktno komentarisala istragu, ali je portparolka Karolin Livit u saopštenju za Rojters navela:

- Dok Ministarstvo rata trenutno istražuje ovaj slučaj, iranski režim je taj koji gađa civile i decu, a ne Sjedinjene Američke Države.

Na pitanje o incidentu tokom konferencije za novinare u sredu, Hegset je rekao:

- To istražujemo. Naravno da nikada ne gađamo civilne ciljeve. Ali ćemo sve pažljivo proveriti.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je novinarima u ponedeljak da Sjedinjene Države ne bi namerno gađale školu.

- Ministarstvo rata bi to istražilo ako je u pitanju naš napad, pa vas upućujem na njih“, rekao je Rubio.

Poziv UN na istragu

Izraelske i američke snage do sada su podelile napade u Iranu i geografski i po vrsti ciljeva, naveli su visoki izraelski zvaničnik i izvor upoznat sa zajedničkim planiranjem.

Foto: x printskrin/Seyed Abbas Araghchi

Dok je Izrael gađao lansirne pozicije raketa u zapadnom Iranu, Sjedinjene Države su napadale takve ciljeve, kao i pomorske objekte, na jugu zemlje.

Kancelarija UN za ljudska prava, ne navodeći ko je odgovoran za napad na školu, pozvala je u utorak na istragu.

- Teret istrage leži na snagama koje su izvele napad - rekla je portparolka kancelarije UN za ljudska prava Ravina Šamdasani na brifingu u Ženevi.

Snimci sahrane devojčica u utorak prikazani su na iranskoj državnoj televiziji. Njihovi mali kovčezi bili su prekriveni iranskim zastavama i nošeni kroz veliku masu ljudi ka mestu sahrane.

Namerno gađanje škole, bolnice ili bilo koje druge civilne infrastrukture moglo bi predstavljati ratni zločin prema međunarodnom humanitarnom pravu.

Ako bi se potvrdila uloga Sjedinjenih Država, taj napad bi se svrstao među najteže slučajeve civilnih žrtava u decenijama američkih sukoba na Bliskom istoku.