PUTINOV SPECIJALAC UPOZORAVA: EU preti totalni energetski kolaps zbog odluka Brisela

06. 03. 2026. u 09:21

GENERALNI direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je da Evropskoj uniji preti potpuni energetski kolaps zbog, kako je naveo, pogrešnih odluka evropskih zvaničnika.

Dmitrijev je na društvenoj mreži Iks naveo da odbijanje Evropske unije da koristi ruske energente vodi ka novoj eri energetskog kolapsa i bankrota Evrope, za šta je okrivio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas i druge, kako je naveo, rusofobe.

On je dodao da je Evropska unija, odustajanjem od ruskih energenata, više puta „pucala sebi u nogu“.

Takođe je naveo da pritisak Zapada na Rusiju u energetskoj sferi nije dao rezultate već je proizveo suprotan efekat.

Komentarišući pisanje lista Volstrit džurnal da američki ministar finansija Skot Besent, uoči posete predsednika SAD Donalda Trampa Pekingu, razmatra mogućnost da u pregovore uvrsti pitanje smanjenja kineske kupovine ruske nafte, Dmitrijev je naveo da je trenutak za takav pritisak loše izabran.

Dmitrijev je ocenio i da su države koje su sarađivale sa Rusijom u oblasti energetike napravile mudar strateški izbor, jer će, kako je naveo, lakše prevazići energetski šok i biti spremniji za budućnost.

