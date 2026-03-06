PUCNJAVA U AMERICI! Drama nakon NBA meča
Prema pisanju američkih medija nakon NBA utakmice između San Antonio Spursa i Detroit Pistonsa, došlo je do pucnjave na parkingu ispred hale.
Incident se dogodio dok su navijači napuštali arenu. Do sukoba je došlo nakon manjeg sudara vozila na parkingu, nakon čega je 48-godišnji muškarac prišao vozilu drugog čoveka i ispalio dva hica, pogodivši žrtvu u gornji deo tela.
Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć, a igrom slučaja u blizini su se našli jedan doktor i jedna medicinska sestra.
Jedan od dva hica završio je u ramenu, dok je drugi metak ostao zaglavljen u telu žrtve.
Osumnjičeni je odmah priveden.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"ŠAMPIONSKA TITULA, PA PRELAZIM NA AMERIČKI FUDBAL!" NBA Superstar bi kao Majkl Džordan
06. 03. 2026. u 08:32
DETONACIJA U PARTIZANU! Bogdan Bogdanović se vraća! Bivši saigrač sve potvrdio!
05. 03. 2026. u 18:08
REAL U PROBLEMU, SELTA SANjA NOVI UDARAC: "Nebeskoplavi" jure duplu pobedu nad Madriđanima!
"KRALjEVIĆI" dolaze u Vigo posle dva uzastopna ligaška poraza, dok je Selta u seriji pobeda i veruje da na "Balaidosu" (21.00) može ponovo da iznenadi velikog rivala kao što je učinila u prvom delu sezone (2:0).
06. 03. 2026. u 07:00
IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.
05. 03. 2026. u 12:19
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)