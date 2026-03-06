Košarka

PUCNJAVA U AMERICI! Drama nakon NBA meča

Filip Milošević

06. 03. 2026. u 08:50

Prema pisanju američkih medija nakon NBA utakmice između San Antonio Spursa i Detroit Pistonsa, došlo je do pucnjave na parkingu ispred hale.

Foto AP

Incident se dogodio dok su navijači napuštali arenu. Do sukoba je došlo nakon manjeg sudara vozila na parkingu, nakon čega je 48-godišnji muškarac prišao vozilu drugog čoveka i ispalio dva hica, pogodivši žrtvu u gornji deo tela.

Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć, a igrom slučaja u blizini su se našli jedan doktor i jedna medicinska sestra.

Jedan od dva hica završio je u ramenu, dok je drugi metak ostao zaglavljen u telu žrtve.

Osumnjičeni je odmah priveden.

