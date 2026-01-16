ZAKUCAVANJE GODINE! Ovako nešto se zaista retko viđa, četvorica završila na posteru (VIDEO)

IAKO je sezona u punom jeku može se reći da je NBA liga videla jedno od najlepših zakucavanja, ako ne i zakucavanje godine!

Autor je Entoni Blek. On je na kraju utakmice protiv Memfis Grizlisa izveo potez koji je podigao na noge sve u dvorani.

Dva i po minuta pre kraja meča, Paolo Bankero je pokrenuo kontranapad i dodao loptu Bleku, a onda se 21-godišnji bek zaleteo ka košu i krenuo na zakucavanje.

Čak četvorica igrača Grizlisa su pokušala da osujete njegovo zakucavanje, ali se Blek nije dao osujetetiti.

DUNK OF THE YEAR?!!?! ANTHONY BLACK ON 4 GRIZZLIES 😳😳😳 pic.twitter.com/8QANj6pPUM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026

Bek Orlanda je strahovito zakucao, a Vins Vilijams, Dži-Dži Džekson, Santi Aldama i Džeren Džekson Džunior su samo statirali kako bi njegov "poster" bio što lepši i efikasniji.

Inače, Orlando je slavio 118:111, a Blek je meč završio sa 21 poenom, sedam asistencija i šest skokova. Najefikasniji bio je Bankero sa 26 poena uz 13 skokova i četiri asistencije i ukradene lopte.

U redovima Grizlisa istakao se Džeren Džekson sa 30 poena, 18 je dodao Aldama, 17 Sedrik Kauard, a 15 Dži-Dži Džekson.

