ZAKUCAVANJE GODINE! Ovako nešto se zaista retko viđa, četvorica završila na posteru (VIDEO)

16. 01. 2026. u 08:46

IAKO je sezona u punom jeku može se reći da je NBA liga videla jedno od najlepših zakucavanja, ako ne i zakucavanje godine!

FOTO: Profimedia

Autor je Entoni Blek. On je na kraju utakmice protiv Memfis Grizlisa izveo potez koji je podigao na noge sve u dvorani. 

Dva i po minuta pre kraja meča, Paolo Bankero je pokrenuo kontranapad i dodao loptu Bleku, a onda se 21-godišnji bek zaleteo ka košu i krenuo na zakucavanje.

Čak četvorica igrača Grizlisa su pokušala da osujete njegovo zakucavanje, ali se Blek nije dao osujetetiti. 

Bek Orlanda je strahovito zakucao, a Vins Vilijams, Dži-Dži Džekson, Santi Aldama i Džeren Džekson Džunior su samo statirali kako bi njegov "poster" bio što lepši i efikasniji. 

Inače, Orlando je slavio 118:111, a Blek je meč završio sa 21 poenom, sedam asistencija i šest skokova. Najefikasniji bio je Bankero sa 26 poena uz 13 skokova i četiri asistencije i ukradene lopte. 

U redovima Grizlisa istakao se Džeren Džekson sa 30 poena, 18 je dodao Aldama, 17 Sedrik Kauard, a 15 Dži-Dži Džekson.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

