ZAKUCAVANJE GODINE! Ovako nešto se zaista retko viđa, četvorica završila na posteru (VIDEO)
IAKO je sezona u punom jeku može se reći da je NBA liga videla jedno od najlepših zakucavanja, ako ne i zakucavanje godine!
Autor je Entoni Blek. On je na kraju utakmice protiv Memfis Grizlisa izveo potez koji je podigao na noge sve u dvorani.
Dva i po minuta pre kraja meča, Paolo Bankero je pokrenuo kontranapad i dodao loptu Bleku, a onda se 21-godišnji bek zaleteo ka košu i krenuo na zakucavanje.
Čak četvorica igrača Grizlisa su pokušala da osujete njegovo zakucavanje, ali se Blek nije dao osujetetiti.
Bek Orlanda je strahovito zakucao, a Vins Vilijams, Dži-Dži Džekson, Santi Aldama i Džeren Džekson Džunior su samo statirali kako bi njegov "poster" bio što lepši i efikasniji.
Inače, Orlando je slavio 118:111, a Blek je meč završio sa 21 poenom, sedam asistencija i šest skokova. Najefikasniji bio je Bankero sa 26 poena uz 13 skokova i četiri asistencije i ukradene lopte.
U redovima Grizlisa istakao se Džeren Džekson sa 30 poena, 18 je dodao Aldama, 17 Sedrik Kauard, a 15 Dži-Dži Džekson.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
