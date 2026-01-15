EVROLIGA SUROVO KAZNILA CRVENU ZVEZDU! Ovo se ne viđa često u košarci

NAJNOVIJE vesti iz KK Crvena zvezda se neće svideti navijačima crveno-belih, a tiču se Evrolige.

Screenshot / Telegram / Delije

Naime, čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja izrekli su ozbiljnu kaznu klubu sa Malog Kalemegdana.

Zvezda će zbog dešavanja na utakmici protiv Valensije morati da plati 25.000 evra, objavljeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Crveno-beli nisu kažnjeni samo novčano. Evroliga je odlučila da na narednoj utakmici u Beogradu neće smeti da bude pun kapacitet dvorane, već 80%.

Aktuelni šampion Kupa Radivoja Koraća je sankcionisan zbog navijača koji su vređali Kevina Pantera u duelu sa Barselonom.

To znači da će "Beogradska arena" na utakmici protiv Dubaija (30. januar) biti praznija za 20 odsto.

Podsetimo, crveno-beli ovog četvrtka od 20.30 gostuju Armaniju u Milanu.

