"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!

Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.

FOTO: M. Vukadinović

Taj klub je saopštio danas da će utakmica 24. kola Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva biti odigrana 23. januara u - Minhenu.



Partizan će prethodno 20. januara gostovati ekipi Bajerna u 23. rundi elitnog nadmetanja, a onda, prosto, ostati u istom gradu i biti domaćin Izraelcima.



"Kao što je ranije najavljeno, 'crno-beli' su zbog zauzetosti Beogradske arene bili prinuđeni da tokom januara pronađu alternativna rešenja za utakmice koje će igrati kao domaćini. Izbor za utakmicu 24. kola Evrolige je hala u Minhenu, gradu u kojem će 'crno-beli' već biti zbog utakmice protiv Bajerna koja je na programu tri dana ranije. Prioritet u kupovini ulaznica imaju vlasnici sezonskih karata za mečeve Partizana i prodaja će biti ograničena samo za njih do nedelje, 18. januara u 23.59 časova", saopšteno je na zvaničnom sajtu crno-belih.



Košarkaši Partizana se nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 16 poraza.



Tabela Evrolige

