Košarka

"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!

Новости онлине

15. 01. 2026. u 14:34

Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.

ГРОБАРИ У НЕВЕРИЦИ: КК Партизан решио да буде домаћин у НЕМАЧКОЈ!

FOTO: M. Vukadinović

Taj klub je saopštio danas da će utakmica 24. kola Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva biti odigrana 23. januara u - Minhenu.


Partizan će prethodno 20. januara gostovati ekipi Bajerna u 23. rundi elitnog nadmetanja, a onda, prosto, ostati u istom gradu i biti domaćin Izraelcima.


"Kao što je ranije najavljeno, 'crno-beli' su zbog zauzetosti Beogradske arene bili prinuđeni da tokom januara pronađu alternativna rešenja za utakmice koje će igrati kao domaćini. Izbor za utakmicu 24. kola Evrolige je hala u Minhenu, gradu u kojem će 'crno-beli' već biti zbog utakmice protiv Bajerna koja je na programu tri dana ranije. Prioritet u kupovini ulaznica imaju vlasnici sezonskih karata za mečeve Partizana i prodaja će biti ograničena samo za njih do nedelje, 18. januara u 23.59 časova", saopšteno je na zvaničnom sajtu crno-belih.


Košarkaši Partizana se nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 16 poraza.


Tabela Evrolige

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva