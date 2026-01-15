NIKOLA NE ZABORAVLJA VOZ SMRTI: Zastrašujuće, bila je provalija od 30 metara, ne bismo preživeli pad

Nikola Vučević, as Čikago Bulsa, pre 20 godina umalo je stradao u jezivoj nesreći, a sada je Amerikancima podelio detalje.

FOTO: Tanjug/AP

Železnička nesreća desila se 23. januara 2006. godine kod Bioča, desetak kilometara od Podgorice na putu ka Kolašinu. Voz je iskliznuo iz šina, 47 života je ugašeno, a Nikola Vučević, koji je tada imao 15 godina, imao je sreće.

Prošao je sa lakšim povredama, posekotinama i modricama, kao i njegov otac nakon nesreće na Bioču.

- Svaki put kada vidim voz pomislim na tu nesreću. Imao sam mnogo sreće. Bilo je zastrašujuće. U tim momentima ne znaš da li ćeš ostati živ. Sada na život gledam iz potpuno drugog ugla, mnogo ga više cenim i ne uzimam ga zdravo za gotovo - prisetio se nesreće Vučević u razgovoru za američki "Orlando Sentinel".

Opisao je Nikola šta se dešavalo tokom nesreće. On i njegov otac bili su u prvom ili drugom vagonu kada je voz izletio sa šina. Nakon udara, njihov vagon se skotrljao niz liticu i nekim čudom se zaustavio na točkovima, dok su ostali vagoni bili prevrnuti.

- Nastala je opšta panika u vozu. Pokušali smo da povučemo i kočnicu za slučaj opasnosti. Kada smo krenuli nizbrdo bilo je jasno da nešto nije u redu. Umesto da se krećemo do 50 kilometara na sat, voz je jurio preko 100 kilometara na čas, prebrzo. Ne znam koliko dugo sam ostao da ležim. Bio sam pogubljen, bolela su me ramena i imao sam nekoliko posekotina. Kada sam došao sebi, prvo sam pomislio na oca. Kada sam video da je dobro i da pomaže drugim ljudima, pao mi je kamen sa srca. Zaustavili smo se na samo nekoliko metara od Morače. Tu je bila provalija od preko 30 metara i nema šanse da bismo preživeli taj pad. To je nešto što nikada neću zaboraviti.

Nikola Vučević je inače postigao koš za pobedu Čikaga nad Jutom (128:126), a utakmicu je završio sa 35 poena, sedam skokova i pet asistencija. Trenutno ima 17.378 poena u NBA karijeri, pa je na 98. mestu liste najboljih strelaca lige svih vremena.

