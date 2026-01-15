DOK GA ZVEZDAŠI SANJAJU: Nikola Vučević odigrao utakmicu za pamćenje u NBA ligi

KOŠARKAŠI Čikago Bulsa savladali su Juta Džez 128:126, a heroj "bikova" bio je NIkola Vučević koji je ubacio 35 poena, uz sedam skokova i pet asistencija.

FOTO: Tanjug/AP/David Dermer

Amerikanci zaista počinju da veruju u magiju imena Nikola, jer čim je neki zakoračio na parkete američkih dvorana krenuo je sa dominacijom. Na Jokića i Jovića nadovezao se i Vučević koji ulazi u poslednju godinu ugovora sa klubom iz "vetrovitog grada".

Iako su se navijači Zvezde prethodnih sezona nadali da bi mogli da vide crnogorskog košarkaša u dresu Zvezde, on pokazuje da ima još uvek šta da da u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

Čikago Bulsi ove sezone igraju promenljivo, to se vidi i po tome što se nalaze na 10. mestu sa 19 pobeda i 21 porazom, ali su uspeli da savladaju Jutu protiv koje su bili i favorit u susret ovoj utakmici odigranoj na njihovom terenu.

Naravno, teško da bi ovo bilo moguće da nema upravo Nikole Vučevića koji je odigrao sjajnu utakmicu.

Viđen je pravi egal, iako je Čikago na poluvreme otišao sa prednošću od 71:62. Ipak, Juta se vratila tokom treće deonice i izjednačili su pred poslednjih 12 minuta. Tamo je viđena prava drama, kada je Brajs Sensbo izjednačio na 28.5 sekundi do kraja.

Probao je Kobi Vajt za tri poena, nije uspeo da pogodi, skočio je Isak Okoro, a onda je Vučević postigao polaganje za pobedu i oduševljenje domaćih navijača.

