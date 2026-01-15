"DA PRESTANEMO DA SE SAMOSAŽALJEVAMO!" Čima Moneke spreman za Olimpiju, pomenuo miljenika "grobara"

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke izjavio je danas u Beogradu pred utakmicu 22. kola Evrolige da Olimpija ima kvalitetan tim i da "crveno-beli" moraju da budu spremni za meč u Milanu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.30 časova Olimpiji u Milanu.

- Moramo da se vratimo sebi i da prestanemo da se sažaljevamo. Izgubili sa 50 razlike ili sa jednim poenom, to je poraz, tako da smo izgubili i sada moramo da se vratimo sebi. Ništa u Evroligi nije lako, ali ne smemo da se sažaljevamo, da odrastemo i da idemo dalje, u sledeću utakmicu, i da igramo na pravi način - rekao je Moneke na konferenciji za novinare.

Košarkaš Zvezde je naveo da Olimpija ima veoma kvalitetne igrače.

- Zek Ledej je neverovatan, on je u top pet na našoj poziciji. Ševon Šilds je igrač o kome se ne priča dovoljno. U svakoj utakmici može da ubaci 20, 25, 30 poena. Mislim da su na papiru veoma dobri, imali su neke velike pobede i moramo da budemo spremni za njih ------ rekao je Moneke.

On je istakao da je ekipa razgovarala šta bi trebalo da se popravi u narednom periodu.

- Ono što smo radili nije funkcionisalo i nije bio isti osećaj, isti tim kao u oktobru i novembru, tako da smo morali da se vratimo tome. Mnogo razgovaramo, čak i previše. Samo treba da igramo bolje i da pobedimo utakmicu. Tražimo odgovore i moramo da ih pronađemo. Jedini način da ih pronađemo jeste da postavljamo teška pitanja i da budemo iskreni prema sebi. Deluje kao da smo pronašli neke odgovore, ali to zapravo nećemo znati dok ne odigramo utakmicu - izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

Moneke je dodao da je bio tužan posle poraza od Žalgirisa u prošlom kolu, kada su "crveno-beli" izgubili sa 32 poena razlike.

- Rekao sam sebi, ako dođem na posao tužan, neću igrati onako kako znam da mogu i neću pomoći timu i predvoditi ga onako kako znam da mogu. Tako da sam nastavio da budem svoj, što je pozitivno, ali i spreman da budem bolji - poručio je Moneke.

Košarkaš Crvene zvezde je istakao da očekuje drugačiji meč od onog iz prvog kola, kada je Olimpija pobedila Zvezdu u Beogradu.

- Sve je drugačije. To je bilo u oktobru, sa drugačijim trenerom i drugačijim igračima. Ovo je utakmica koju moramo da pobedimo, i ako ne igramo na pravi način protiv bilo koga, izgubićemo. To je moj mentalitet za svaku utakmicu - naveo je Moneke.

Zvezda se nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 10 poraza, dok je Olimpija na 11. poziciji sa istim učinkom.

