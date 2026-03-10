Košarka

PA, DOKLE VIŠE? Nasilnik Dort je ponovo brutalno udario Nikolu Jokića (VIDEO)

Новости онлине

10. 03. 2026. u 06:41

Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali su bolan poraz od Oklahome 129:126, ali pažnja nije bila usmerena samo na tripl-dabl učinku srpskog centra.

ПА, ДОКЛЕ ВИШЕ? Насилник Дорт је поново брутално ударио Николу Јокића (ВИДЕО)

Foto AP

Iako je Jokić odigrao impresivnu partiju sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, meč je obeležio sramni incident Lu Dorta.

Podsećanja radi, prethodni meč Nagetsa i Tandrea obeležio je upravo Kanađanin i njegov pokušaj da namerno povredi Srbina, a sad je prilikom jednog kontakta udario Nikolu po licu. Centar Nagetsa je pao na parket, uhvatio se za glavu, a sudije su dosudile namerni faul zvezdi Tander-a.

Dort je pre samo nedelju dana u finišu meča kukom ušao u putanju Jokiću i sapleo ga. Jasno se videla namera da povredi rivala, pa je Srbin završio na parketu. To je žestoko razljutilo trostrukog MVP-a NBA lige jer je mogao da obnovi povredu kolena. Nije mogao da se suzdrži i nasrnuo je protivnika. Ustao je Jokić sa parketa i krenuo ka Dortu. Odmah je skočio drugi igrač Tandera Džejlen Vilijams. Ušao je Jokić u klinč i sa njim, uneo mu se u facu, a samo oni znaju šta mu je Srbin sve rekao u tom momentu. 

I sada je nesrećnik ponovio sličnu stvar, vreme je da i NBA liga reaguje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRAMNO PONIZILI RUSE, PA SAD PATE! Posle skandala na Paraolimpijadi - sad se cela Rusija smeje Zapadu i uživa u ovoj sceni! (VIDEO)

SRAMNO PONIZILI RUSE, PA SAD PATE! Posle skandala na Paraolimpijadi - sad se cela Rusija smeje Zapadu i uživa u ovoj sceni! (VIDEO)