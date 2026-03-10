PA, DOKLE VIŠE? Nasilnik Dort je ponovo brutalno udario Nikolu Jokića (VIDEO)

Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali su bolan poraz od Oklahome 129:126, ali pažnja nije bila usmerena samo na tripl-dabl učinku srpskog centra.

Foto AP

Iako je Jokić odigrao impresivnu partiju sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, meč je obeležio sramni incident Lu Dorta.

Podsećanja radi, prethodni meč Nagetsa i Tandrea obeležio je upravo Kanađanin i njegov pokušaj da namerno povredi Srbina, a sad je prilikom jednog kontakta udario Nikolu po licu. Centar Nagetsa je pao na parket, uhvatio se za glavu, a sudije su dosudile namerni faul zvezdi Tander-a.

Lu Dort received a Flagrant 1 for this foul on Nikola Jokic 😳 pic.twitter.com/NjA8LFFfzE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026

Dort je pre samo nedelju dana u finišu meča kukom ušao u putanju Jokiću i sapleo ga. Jasno se videla namera da povredi rivala, pa je Srbin završio na parketu. To je žestoko razljutilo trostrukog MVP-a NBA lige jer je mogao da obnovi povredu kolena. Nije mogao da se suzdrži i nasrnuo je protivnika. Ustao je Jokić sa parketa i krenuo ka Dortu. Odmah je skočio drugi igrač Tandera Džejlen Vilijams. Ušao je Jokić u klinč i sa njim, uneo mu se u facu, a samo oni znaju šta mu je Srbin sve rekao u tom momentu.

I sada je nesrećnik ponovio sličnu stvar, vreme je da i NBA liga reaguje.